I parchi di zucche in Toscana, gli ultimi giorni per visitarli: ecco dove sono

Firenze, 27 ottobre 2025 - Alcune delle tradizioni autunnali oggi presenti in Italia vengono dalla cultura a stelle e strisce, così come la stessa festa di Halloween. Una tra queste è quella dei pumpkin patch, i celebri campi di zucche in perfetto stile americano. Con l'arrivo dell'autunno poderi, fattorie e parchi aprono le porte al pubblico trasformandosi in veri e propri villaggi a tema Halloween dove famiglie e bambini possono scegliere, decorare e intagliare la propria zucca. Un appuntamento che unisce natura e divertimento tra balle di fieno, spaventapasseri e installazioni che riproducono l'atmosfera tipica delle fattorie americane. Anche in Toscana sono numerosi i parchi che offrono questo tipo di attrazioni e iniziative. Ecco dove trovarli.