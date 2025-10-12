10 mostre da non perdere a ottobre 2025 in Italia tra arte, mistero e magia

Ottobre 2025 porta in tutta Italia mostre straordinarie, tra grandi nomi e progetti inediti. A Roma, il fascino dei faraoni anima l’autunno culturale, mentre Milano ospita Fata Morgana a Palazzo Morando, un percorso tra arte e fenomeni paranormali. Al MAO di Torino, i visitatori possono perdersi tra i fili monumentali di Chiharu Shiota, mentre a Mantova, per il Cinquecentenario di Palazzo Te, Isaac Julien presenta in anteprima mondiale la nuova installazione filmica multischermo All That Changes You. Metamorphosis. Firenze celebra Beato Angelico con una mostra nata da quattro anni di ricerche, restauri e studi scientifici, un’occasione unica per riscoprire il maestro del Quattrocento.

Oltre agli eventi principali, il mese riserva spunti insoliti e originali: a Verona nasce MetodoContemporaneo, il primo osservatorio italiano su arte e paesaggio vitivinicolo, con 60 cantine mappate in tutta Italia e una piattaforma interattiva per scoprire territori, cultura e arte del vino. Ad Aosta, Ozmo completa la trilogia murale valdostana con Il Monte Bianco sotto la Boule des Neiges, un’opera poetica e provocatoria che trasforma il paesaggio alpino in segno artistico. Al Muse di Trento, Food Sound. Il suono nascosto del cibo guida fino al 26 gennaio 2026 i visitatori in un percorso immersivo, con cuffie e narrazione scientifico-poetica, alla scoperta di come sorprendentemente i suoni influenzino le nostre scelte alimentari. Per scoprire tutte le 10 mostre del mese, continuate a scorrere le schede.