Sagre delle castagne 2025 in Italia: dove andare

L’autunno in Italia profuma di bosco, di fuoco acceso e di caldarroste. Da ottobre a novembre, le sagre dedicate alla castagna animano piazze e borghi di montagna, celebrando un frutto che ha sfamato generazioni e che oggi è una delle esperienze più amate della stagione.

La ricerca delle castagne diventa un’occasione di viaggio, l’idea per un week end autunnale tra i boschi e le sagre di paese. Camminare nei castagneti significa riscoprire rievocazioni storiche, ricette antiche, prodotti tipici locali e la memoria viva dei territori.

La castagna rappresenta un patrimonio culturale capace di raccontare la vita delle comunità montane. Dai marroni del Mugello ai frutti dei Nebrodi, ogni festa rinnova un gesto collettivo ancestrale: raccogliere, condividere e celebrare ciò che la terra offre.

Piemonte: il Marrone di Cuneo e le valli del gusto

In Piemonte la castagna è un simbolo dell’autunno alpino. Dal 17 al 19 ottobre 2025 Cuneo celebra la 26esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone, uno degli eventi più importanti del settore, con esposizioni, prodotti tipici e degustazioni.

Tra stand, showcooking e laboratori per bambini, si scoprono i segreti dei marroni e dei prodotti delle valli cuneesi. Nelle Valli di Lanzo e in Val di Susa, invece, numerosi piccoli comuni organizzano feste locali nei boschi, dove si raccolgono castagne e si degustano caldarroste accompagnate dal vin brulé.

Sagre della castagna nel Nord Italia

Da metà ottobre, i borghi del Nord Italia si accendono dei colori e dei profumi dell’autunno. In Trentino, il fine settimana del 18 e 19 ottobre 2025 segna l’inizio della Festa della Castagna di Brentonico, con degustazioni, mercatini e passeggiate guidate nei boschi del Monte Baldo. Pochi giorni dopo, tra il 25 e il 26 ottobre, a Roncegno Terme torna la storica Festa della Castagna della Valsugana, che unisce piatti tipici, mostre fotografiche e laboratori per bambini. Nello stesso periodo, la Valle del Centa celebra la sua Festa della Castagna con due giornate dedicate ai frutti del bosco, escursioni tra i castagneti e assaggi di prodotti artigianali.

Spostandosi in Alto Adige, dal 19 ottobre al 2 novembre 2025 si svolge il Keschtnriggl, la grande Festa della Castagna che anima i paesi di Lana, Foiana, Tesimo e Prissiano. Qui la tradizione del “Törggelen”, il convivio autunnale con vino novello, speck e castagne arrostite, richiama ogni anno centinaia di visitatori.

Anche in Lombardia la stagione delle castagne è sinonimo di feste di paese. Nel Pavese, a Miradolo Terme, il 20 ottobre torna la Festa delle Castagne, con caldarroste, musica e prodotti locali. Sui monti della Val Brembana, borghi come Bracca, Averara e Olmo al Brembo organizzano sagre tradizionali che affiancano la raccolta nei boschi comunali a stand gastronomici e mercatini artigianali. Nel Varesotto, infine, i comuni del Parco del Campo dei Fiori aprono i loro castagneti al pubblico con passeggiate e degustazioni all’aperto dedicate ai sapori dell’autunno.

Toscana: il regno del Marrone del Mugello

In Toscana, c’è ancora tempo domenica 19 e 26 ottobre 2025 per partecipare alla Sagra delle Castagne di Marradi, che ogni anno torna per le vie del paese con stand gastronomici e treni a vapore che risalgono l’Appennino, una tra le più note e antiche d’Italia. Anche Palazzuolo sul Senio e Castagno d’Andrea, ai piedi del Falterona, organizzano fiere dedicate al frutto con mercatini artigianali e menù tematici.

Spostandosi verso il Monte Amiata, a cavallo tra Siena e Grosseto, si incontrano borghi come Arcidosso e Castel del Piano, dove le feste delle castagne si intrecciano con antiche usanze contadine e degustazioni di vini novelli.

Centro Italia: Umbria e Lazio tra borghi e rievocazioni

La Sagra della Castagna di Preggio, nel comune di Umbertide (Perugia), si tiene tradizionalmente il terzo fine settimana di ottobre e propone la degustazione di piatti tipici a base di castagne, funghi e altri prodotti stagionali dell’Appennino umbro. Nata negli anni Settanta come festa di paese, è oggi uno degli appuntamenti autunnali più attesi dell’Umbria. Per il 50° anniversario, nel 2025, l’evento è stato ampliato così da accogliere concerti, mercatini artigianali e itinerari dedicati alla scoperta dei castagneti secolari che circondano il borgo.

Nel Lazio fino al 19 ottobre va in scena la Sagra della Castagna di Soriano nel Cimino, accompagnata da mercatini vintage e dell’artigianato, falconieri, sbandieratori, spettacoli di musica e giocoleria. Un altro appuntamento dell’autunno riguarda le Giornate della Castagna a Canepina, ogni week end fino al 1-2 novembre 2025. Entrambe affondano le radici nel Medioevo e animano le strade con sbandieratori, cortei storici e banchetti rinascimentali, accanto alle immancabili caldarroste e ai dolci di farina di castagne.

Sud e isole: le radici popolari della festa

In Campania, la Festa della Castagna IGP di Montella, è prevista dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025. Nelle giornate di festa si alternano musica popolare, prodotti tipici, mercatini e visite ai castagneti che producono il celebre Marrone IGP.

In Calabria a Serra San Bruno le Giornate della Castagna e del Vino sono in programma per il 31 ottobre e l’1 novembre, mentre nei fine settimana del 12-13 e del 19-20 ottobre sono previsti eventi con street food e degustazioni di ricette locali. Anche in Sicilia, ottobre è il mese delle castagne: nelle Madonie, borghi come Castelbuono e Polizzi Generosa celebrano il frutto autunnale con sagre, mercatini e degustazioni, mentre sui Nebrodi, tra Floresta e Cesarò, piccoli eventi locali accompagnano le passeggiate nei boschi di faggi e castagni.