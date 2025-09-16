Royal Community Tour nelle Residenze Sabaude: alla scoperta di un territorio da Re

Passeggiare nei borghi che ospitano le Residenze reali sabaude, accompagnati da chi questi luoghi li abita e li conosce davvero. Non semplici visite guidate, ma veri e propri viaggi nel tempo per scoprire la storia, tradizioni, angoli e curiosità che spesso sfuggono.

E' questo il senso dei Royal Community Tour: itinerari urbani a piedi, accompagnati da guide turistiche, ma che includono nel percorso l’incontro con ambassador locali. L'iniziativa che è partita nel mese di settembre fa parte di "Residenze Sabaude, un territorio da Re", il nuovo progetto di promozione del territorio di Residenze Reali Sabaude, che mette in rete oltre ai siti Patrimonio Unesco dal 1997, i territori in cui questi sorgono.

Castello di Agliè

Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo coinvolge i Comuni piemontesi di Torino (capofila), Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale e Nichelino, per la Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’iniziativa vede la collaborazione attiva del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e di Turismo Torino e Provincia, con il coinvolgimento della Fondazione Film Commission Torino Piemonte e della Fondazione Piemonte dal Vivo, in un’ottica di sinergia tra tutti gli attori del territorio. Nati da un’idea semplice i Royal Community Tour fanno dei cittadini i veri protagonisti del turismo culturale, rafforzano il legame tra comunità e territorio, valorizzando i borghi sorti nei secoli intorno alle Residenze Sabaude quali luoghi vissuti, pieni di memorie, emozioni e significati.

Panorama agricolo lungo uno dei tour

Le Residenze non più e non solo come "spazi-gioiello" da guardare e visitare, ma "luoghi vissuti e da vivere", in dialogo con gli abitanti di ciascun comune, che assumono, attraverso questo progetto, il ruolo attivo di ambassador di destinazione. attraverso i loro occhi, le loro storie e le loro esperienze i visitatori possono sperimentare il valore vero del territorio, di cui il cittadino diventa, dunque, faro e testimone.

I Royal Community Tour

Luoghi conosciuti e angoli nascosti, storia e racconti. Sono queste le caratteristiche dei Royal Community Tour. Con alcune chicche. Durante la visita ad Agliè, ad esempio, due ex dipendenti Olivetti riporteranno in vita i ricordi della vita in fabbrica, mentre un collezionista esporrà la sua collezione di macchine da scrivere. Si passeggia tra le vie del borgo che ispirarono Guido Gozzano, palazzi e scorci che raccontano un tempo gentile. Agliè, è anche testimone di un passato industriale d’eccellenza. E’ qui che ha preso forma la leggendaria Lettera 22, l’iconica macchina da scrivere firmata Adriano Olivetti, simbolo di innovazione, design e cultura italiana nel mondo.

Agliè

A Govone saranno protagoniste le curiosità botaniche del roseto del castello, illustrate da una volontaria. Durante il tur si visita il Roseto, un giardino che ogni primavera si accende di bellezza e che custodisce varietà di rose, testimoni di cura e passione. La straordinaria Chiesa di Santo Spirito, gioiello barocco che svela l’anima più spirituale e artistica del paese, tra stucchi preziosi e silenzi carichi di storia, e la chiesa parrocchiale di San Secondo, edificio tardo gotico, ridecorato alla fine del XIX secolo. Govone è un luogo dove la bellezza si intreccia con la vita di tutti i giorni, tra panorami mozzafiato, racconti tramandati e piccoli gesti di accoglienza.

Castello di Govone

Nel tour a Bra, per esempio, al termine del percorso, un'esperienza di gusto attende i visitatori: la scoperta della celebre salsiccia di Bra, accompagnata dai racconti e dalle curiosità di chi custodisce con passione questa eccellenza locale. Ad arricchire la visita, gli Ambassador del territorio accompagnano i turisti alla scoperta dei segreti e delle meraviglie della città, tra edifici storici, luoghi di culto suggestive e testimonianze di figure importanti della città, con ingresso a Palazzo Traversa.

A mentre a Pollenzo un gruppo di anziane condividerà aneddoti e ricordi della vita di un tempo e aprirà le porte di una cantina da cui accedere ai resti dell’antico anfiteatro romano, che si trovano sotto le case. Oltre all'antica Pollentia romana, si visitano gli spazi oggi dedicati alla valorizzazione del vino e della cultura del cibo. Un luogo dove il passato dialoga con il presente grazie a eccellenze come la Banca del Vino e l’Università di Scienze Gastronomiche.

Pollenzo

A Moncalieri, infine, si passeggia tra i palazzi medievali del centro storico, attraversa Piazza Vittorio con la sua imponente Fontana di Nettuno, e ascoltano racconti che intrecciano storia, curiosità e vita quotidiana. Si ammira l’eleganza del Real Collegio Carlo Alberto e si incontra un artigiano del ferro svelerà i segreti delle armature del periodo del Beato Bernardo, riportando in vita atmosfere medievali.

Moncalieri

Come partecipare

I tour già prenotabili online sono, il Royal Community Tour Agliè (11 ottobre e 8 novembre 2025, ore 10), il Royal Community Tour Bra del centro storico (27 settembre, 6 dicembre 2025 e 25 aprile 2026, ore 15) e della frazione di Pollenzo (20 settembre, 4 e 25 ottobre, 8 e 29 novembre, 27 dicembre 2025, 4 aprile 2026, ore 15) e il Royal Community Tour Moncalieri (4 ottobre e 1 novembre, ore 10:00, 6 dicembre, ore 15.00) e il Royal Community Tour Govone (13 settembre, ore 15:00).

Le visite sono in lingua italiana e si svolgono a piedi, con ingresso alle Residenze incluso ad eccezione di Bra, dove il tour prevede la visita a Palazzo Traversa, e di Pollenzo, dove si accede alla Banca del Vino. Il tour di Aglié, oltre al Castello, include accesso e visita alla Villa Meleto, residenza estiva del poeta Guido Gozzano.