Roma celebra Pasolini a 50 anni dalla morte: due mesi di eventi tra cinema, teatro e città
Una rassegna diffusa tra centro e periferia, oltre cento appuntamenti per ripercorrere l’eredità artistica, civile e culturale di Pier Paolo Pasolini. Il programma di ‘PPP Visionario’
Nel cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, Roma si trasforma in un palcoscenico diffuso che racconta la sua eredità attraverso oltre cento eventi sparsi tra ottobre e dicembre. Il programma “PPP Visionario” intreccia cinema, teatro, musica, letteratura e sport, portando la figura del poeta nei luoghi che più lo hanno ispirato e segnato.
Un percorso urbano tra memoria e contemporaneità
Da Villa Borghese a Tor Bella Monaca, dal Quarticciolo all’Idroscalo di Ostia, la città diventa un palcoscenico a cielo aperto. Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato: “Abbiamo voluto intrecciare arti visive, fotografia, cinema, teatro, in una multidisciplinarità che, attraverso la parabola intellettuale di Pasolini, consente di affrontare i temi della contemporaneità”.
Cinema e fotografia: omaggi visivi a Pasolini
La Casa del Cinema ospita la mostra “Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini – Viaggio al termine del Mandrione”, visitabile fino al 30 novembre. Le immagini di Pinna, fotografo neorealista, si intrecciano con i testi di Pasolini, offrendo uno spunto per riflettere sulla Roma degli anni '50 e '60.
Alla Pelanda del Mattatoio, Elio Germano e Teho Teardo presentano “Il sogno di una cosa” il 5 novembre, mentre l’11 novembre Massimo Zamboni propone “P.P.P. Profezia è predire il presente”. Il 12 novembre, “Bestemmia. Pier Paolo Pasolini” di Cristian Ceresoli e Guido Harari esplora la figura controversa del poeta.
Teatro e performance: Pasolini in scena
Il 1° novembre, l’Auditorium del MACRO ospita la performance “Una disperata vitalità” del coreografo Enzo Cosimi, ispirata all’opera di Pasolini e ad Anna Magnani.
Il 2 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone va in scena “Pasolini da cambiare” con Ascanio Celestini e Marco Damilano. L’8 novembre, il Teatro India offre una Maratona Pasoliniana di letture e performance.
Sport e impegno civile: Pasolini in movimento
Il 31 ottobre, lo Stadio dei Marmi ospita “La Corsa di Miguel – Staffetta Pasolini”, un omaggio organizzato con le scuole superiori di Roma. Il 1° novembre, sempre allo Stadio dei Marmi, si tiene il quadrangolare calcistico “PPP50: Pasolini Gioca Ancora”, con la partecipazione della Nazionale Attori, la Nazionale Giornalisti e il Campidoglio Fc.
Musica e parole: il suono della memoria
Il 7 dicembre, nell’ambito di Più Libri Più Liberi, si tiene “La lunga notte dell’Idroscalo – La morte di Pasolini e i tre livelli di verità”, un dialogo basato sul libro di Daniele Piccioni, accompagnato dall’attore Fabrizio Gifuni.
L’8 dicembre, alla Nuvola all’Eur, è il turno di “Corpo a corpo. Quando la disobbedienza civile rompe l’assedio”, uno spettacolo di teatro civile scritto e interpretato da Valentina Petrini.
“PPP Visionario” non è solo una rassegna culturale, ma un invito a riscoprire Roma attraverso gli occhi di Pasolini, a camminare nei suoi luoghi, a riflettere sulla sua eredità. Ogni evento è un tassello di un mosaico che racconta la città e il suo poeta.