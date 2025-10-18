Roma celebra Pasolini a 50 anni dalla morte: due mesi di eventi tra cinema, teatro e città

Nel cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, Roma si trasforma in un palcoscenico diffuso che racconta la sua eredità attraverso oltre cento eventi sparsi tra ottobre e dicembre. Il programma “PPP Visionario” intreccia cinema, teatro, musica, letteratura e sport, portando la figura del poeta nei luoghi che più lo hanno ispirato e segnato.

Un percorso urbano tra memoria e contemporaneità

Da Villa Borghese a Tor Bella Monaca, dal Quarticciolo all’Idroscalo di Ostia, la città diventa un palcoscenico a cielo aperto. Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato: “Abbiamo voluto intrecciare arti visive, fotografia, cinema, teatro, in una multidisciplinarità che, attraverso la parabola intellettuale di Pasolini, consente di affrontare i temi della contemporaneità”.

Cinema e fotografia: omaggi visivi a Pasolini

La Casa del Cinema ospita la mostra “Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini – Viaggio al termine del Mandrione”, visitabile fino al 30 novembre. Le immagini di Pinna, fotografo neorealista, si intrecciano con i testi di Pasolini, offrendo uno spunto per riflettere sulla Roma degli anni '50 e '60.

Alla Pelanda del Mattatoio, Elio Germano e Teho Teardo presentano “Il sogno di una cosa” il 5 novembre, mentre l’11 novembre Massimo Zamboni propone “P.P.P. Profezia è predire il presente”. Il 12 novembre, “Bestemmia. Pier Paolo Pasolini” di Cristian Ceresoli e Guido Harari esplora la figura controversa del poeta.

Uno scorcio di Roma dall'alto

Teatro e performance: Pasolini in scena

Il 1° novembre, l’Auditorium del MACRO ospita la performance “Una disperata vitalità” del coreografo Enzo Cosimi, ispirata all’opera di Pasolini e ad Anna Magnani.

Il 2 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone va in scena “Pasolini da cambiare” con Ascanio Celestini e Marco Damilano. L’8 novembre, il Teatro India offre una Maratona Pasoliniana di letture e performance.

Sport e impegno civile: Pasolini in movimento

Il 31 ottobre, lo Stadio dei Marmi ospita “La Corsa di Miguel – Staffetta Pasolini”, un omaggio organizzato con le scuole superiori di Roma. Il 1° novembre, sempre allo Stadio dei Marmi, si tiene il quadrangolare calcistico “PPP50: Pasolini Gioca Ancora”, con la partecipazione della Nazionale Attori, la Nazionale Giornalisti e il Campidoglio Fc.

Musica e parole: il suono della memoria

Il 7 dicembre, nell’ambito di Più Libri Più Liberi, si tiene “La lunga notte dell’Idroscalo – La morte di Pasolini e i tre livelli di verità”, un dialogo basato sul libro di Daniele Piccioni, accompagnato dall’attore Fabrizio Gifuni.

L’8 dicembre, alla Nuvola all’Eur, è il turno di “Corpo a corpo. Quando la disobbedienza civile rompe l’assedio”, uno spettacolo di teatro civile scritto e interpretato da Valentina Petrini.

“PPP Visionario” non è solo una rassegna culturale, ma un invito a riscoprire Roma attraverso gli occhi di Pasolini, a camminare nei suoi luoghi, a riflettere sulla sua eredità. Ogni evento è un tassello di un mosaico che racconta la città e il suo poeta.