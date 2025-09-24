Ragusa ospita le Olimpiadi del Teatro – Alla ricerca della felicità: gli eventi con Preziosi, Baricco e Cuzzocrea

Ragusa si prepara ad accogliere un evento culturale che trasforma il teatro in esperienza collettiva e la città in laboratorio a cielo aperto. Dal 25 al 28 settembre 2025 il capoluogo ibleo ospiterà le Olimpiadi del Teatro – Alla Ricerca della Felicità, progetto speciale del ministero della Cultura ideato e diretto da Vicky Di Quattro per l’associazione Donnafugata 2000.

Quattro giorni di incontri, spettacoli e performance animeranno piazze, teatri e paesaggi naturali, intrecciando filosofia, poesia, musica e memoria. L’iniziativa si fonda su tre assi portanti: i cinque cerchi (olimpici) dell’Umanesimo Contemporaneo, i grandi eventi serali e l’agone teatrale per le giovani generazioni.

I cinque cerchi (olimpici) dell’Umanesimo Contemporaneo

Il 'cartellone' delle Oimpiadi del Teatro 2025 di Ragusa

Il primo asse del progetto riprende la tradizione olimpica di unire arti e pensiero. Cinque linguaggi diventano strumenti per esplorare il tema della felicità.

Nel Cerchio della Parola, Davide Rondoni e Mario Incudine porteranno in scena il reading L’amore non è giusto domenica 28 settembre alle 18.

Il Cerchio della Natura vedrà il dialogo tra Alessandra Viola e Luigi De Vecchi su Flower Power. Le piante e i loro diritti venerdì 26 settembre alle 19, e i “Sentieri di Sylva”, percorsi trekking e poetici tra i paesaggi iblei, organizzati con Fondazione Sylva e AOG Trekking il 27 settembre dalle 9 alle 12.30 e il 28 settembre alle 5 e alle 9. Prenotazione obbligatoria al numero 339 7941035.

Il Cerchio della Memoria ospiterà sabato 27 settembre alle 19.30 l’intervento di Marcello Veneziani, La felicità è un’attesa e un ritorno.

Nel Cerchio della Filosofia, Giovanni Ventimiglia proporrà la riflessione Non ti cercherei se non ti avessi incontrato, sabato 27 settembre alle 18.30.

Il Cerchio della Musica sarà infine affidato a Eleonora Bordonaro e ai Giudei di San Fratello con Roda, rito musicale che intreccia tradizione siciliana e sperimentazione sonora, venerdì 26 settembre alle 21.30.

I grandi eventi serali

Alessandro Preziosi interpreta le Memorie di Adriano dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar

Il secondo asse del progetto propone due appuntamenti che coniugano parola e teatro. Alessandro Preziosi interpreterà Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar in uno spettacolo che restituisce la profondità del celebre romanzo. A seguire è atteso Alessandro Baricco, che terrà una lectio-spettacolo in dialogo con la giornalista Annalisa Cuzzocrea.

L’agone teatrale e le nuove generazioni

Sicilia Donnafugata Parco (foto Giovanni Tidona)

Il terzo asse richiama l’antico spirito agonistico olimpico, trasferendolo sul terreno della creatività. L’Agone Teatrale coinvolge studenti delle scuole secondarie e università in un percorso di scrittura e messa in scena di pièce originali dedicate alla felicità. L’attività è curata da Claudio Fava per la Post Summer School, realizzata con Itaca Scuola. I lavori finali diventeranno letture interpretate dall’attore David Coco domenica 28 settembre.

Un progetto corale per la città Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, eccetto lo spettacolo di Alessandro Preziosi. Le prenotazioni, obbligatorie per ogni appuntamento, sono disponibili sul sito teatrodonnafugata.it.