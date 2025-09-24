  1. Home
Ragusa ospita le Olimpiadi del Teatro – Alla ricerca della felicità: gli eventi con Preziosi, Baricco e Cuzzocrea

Dal 25 al 28 settembre la città siciliana, sotto forma di palcoscenico diffuso, oltre ai grandi ospiti propone l’Agone teatrale per i giovani, come elemento di sfida, e i Cinque cerchi dell’Umanesimo Contemporaneo: parola, natura, memoria, filosofia e musica

di LAURA DE BENEDETTI
24 settembre 2025
Le Olimpiadi del Teatro 2025 a Ragusa e alcuni degli ospiti principali: Alessandro Preziosi, Annalisa Cuzzocrea, Alessandro Baricco

Ragusa si prepara ad accogliere un evento culturale che trasforma il teatro in esperienza collettiva e la città in laboratorio a cielo aperto. Dal 25 al 28 settembre 2025 il capoluogo ibleo ospiterà le Olimpiadi del Teatro – Alla Ricerca della Felicità, progetto speciale del ministero della Cultura ideato e diretto da Vicky Di Quattro per l’associazione Donnafugata 2000.

Quattro giorni di incontri, spettacoli e performance animeranno piazze, teatri e paesaggi naturali, intrecciando filosofia, poesia, musica e memoria. L’iniziativa si fonda su tre assi portanti: i cinque cerchi (olimpici) dell’Umanesimo Contemporaneo, i grandi eventi serali e l’agone teatrale per le giovani generazioni.

I cinque cerchi (olimpici) dell’Umanesimo Contemporaneo

Il 'cartellone' delle Oimpiadi del Teatro 2025 di Ragusa
Il 'cartellone' delle Oimpiadi del Teatro 2025 di Ragusa

Il primo asse del progetto riprende la tradizione olimpica di unire arti e pensiero. Cinque linguaggi diventano strumenti per esplorare il tema della felicità. 

Nel Cerchio della Parola, Davide Rondoni e Mario Incudine porteranno in scena il reading L’amore non è giusto domenica 28 settembre alle 18.

Il Cerchio della Natura vedrà il dialogo tra Alessandra Viola e Luigi De Vecchi su Flower Power. Le piante e i loro diritti venerdì 26 settembre alle 19, e i “Sentieri di Sylva”, percorsi trekking e poetici tra i paesaggi iblei, organizzati con Fondazione Sylva e AOG Trekking il 27 settembre dalle 9 alle 12.30 e il 28 settembre alle 5 e alle 9. Prenotazione obbligatoria al numero 339 7941035.

Il Cerchio della Memoria ospiterà sabato 27 settembre alle 19.30 l’intervento di Marcello Veneziani, La felicità è un’attesa e un ritorno.

Nel Cerchio della Filosofia, Giovanni Ventimiglia proporrà la riflessione Non ti cercherei se non ti avessi incontrato, sabato 27 settembre alle 18.30.

Il Cerchio della Musica sarà infine affidato a Eleonora Bordonaro e ai Giudei di San Fratello con Roda, rito musicale che intreccia tradizione siciliana e sperimentazione sonora, venerdì 26 settembre alle 21.30.

I grandi eventi serali

Preziosi e l’imperatore poeta. Ecco "Le Memorie di Adriano"
Alessandro Preziosi interpreta le Memorie di Adriano dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar

Il secondo asse del progetto propone due appuntamenti che coniugano parola e teatro. Alessandro Preziosi interpreterà Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar in uno spettacolo che restituisce la profondità del celebre romanzo. A seguire è atteso Alessandro Baricco, che terrà una lectio-spettacolo in dialogo con la giornalista Annalisa Cuzzocrea.

L’agone teatrale e le nuove generazioni

Sicilia Donnafugata Parco (foto Giovanni Tidona)
Sicilia Donnafugata Parco (foto Giovanni Tidona)

Il terzo asse richiama l’antico spirito agonistico olimpico, trasferendolo sul terreno della creatività. L’Agone Teatrale coinvolge studenti delle scuole secondarie e università in un percorso di scrittura e messa in scena di pièce originali dedicate alla felicità. L’attività è curata da Claudio Fava per la Post Summer School, realizzata con Itaca Scuola. I lavori finali diventeranno letture interpretate dall’attore David Coco domenica 28 settembre.

Un progetto corale per la città Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, eccetto lo spettacolo di Alessandro Preziosi. Le prenotazioni, obbligatorie per ogni appuntamento, sono disponibili sul sito teatrodonnafugata.it.

