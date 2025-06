Quei tesori della Motor Valley. Grandi brand e collezionismo

La Motor Valley dell’Emilia Romagna, qui hanno radici e sede marchi noti in tutto il mondo: Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, Maserati, Pagani. E poi i circuiti: Varano de’ Melegari, Modena, il Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, il ’Sic’, e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

E i grandi appuntamenti agonistici, come il Gran Premio di Formula Uno ospitato a metà maggio a Imola, e le tappe di Superbike (dal 13 al 15 giugno) e Moto GP (12-14 settembre) che si terranno al Misano World Circuit.

Un paradiso per gli amanti dei bolidi, ma non solo. Perché la Motor Valley è anche un viaggio dentro la passione italiana per l’eccellenza, che unisce meccanica, bellezza, cultura e sapori. Un luogo dove l’ingegno prende forma e corre su quattro o due ruote. Una rete senza eguali di musei specializzati, collezioni private, centri di formazione, piste di minimoto, kart e crossodromi. E poi tanti campioni sono nati qui.

La Motor Valley vanta 13 musei specializzati (tra cui il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo Ferrari di Maranello, il Museo Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese e il Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato, il Museo Ducati di Borgo Panigale, il Museo Horacio Pagani, la Dallara Academy), un circuito di 18 collezioni private, 188 team sportivi (tra club e scuderie) nonché 11 piste da karting (www.motorvalley.it). Un distretto industriale unico al mondo forte di 16.500 aziende e oltre 90mila addetti, con 16 miliardi di fatturato annuo e un export di 7 miliardi. Tutto ciò richiama ogni anno 2 milioni di visitatori, di cui il 44% italiani e il 56% stranieri.

A celebrare questo patrimonio di conoscenza, fascino e storia Emiliano-Romagnola, da sette anni c’è il Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia Romagna, un long weekend, che ogni anno anima la capitale della Motor Valley più famosa al mondo, la città di Modena, Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Tra le nuove sfide della Motor Valley c’è anche quella degli investimenti sui saperi, le competenze e le nuove generazioni. È il caso di Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Ovvero: giovani talenti italiani e di tutto il mondo con la passione per l’innovazione delle due e quattro ruote chiamati dai principali brand internazionali a sviluppare il futuro del settore, frequentando corsi di laurea magistrali in inglese.

Un progetto, unico nel panorama italiano e straniero, fortemente voluto dalla Regione Emilia-Romagna che dal 2017 ha sviluppato un accordo sinergico tra università, enti di ricerca e industria e sostenuto finanziariamente l’Associazione Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Muner mette insieme gli atenei regionali sinonimo di alta formazione e le case motoristiche. Oggi qui crescono gli ingegneri del futuro nell’automotive che contribuiscono a rafforzare il primato di un comparto - quello della Motor Valley Emiliano-Romagnola - unico al mondo.