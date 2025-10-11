Psicoanalisi e Hub Jonas. La periferia al centro

Presentato a Milano, a Palazzo Marino, il ’Progetto di Psicoanalisi nelle Periferie - PPP’, ideato dallo psicoanalista Massimo Recalcati, promosso da Jonas Milano e realizzato in collaborazione con l’assessorato al Welfare e alla Salute del Comune di Milano, con il sostegno di importanti realtà del mondo privato. "L’attenzione al benessere psicologico dei cittadini e delle cittadine – spiega l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è una priorità che ha caratterizzato il nostro mandato. Lo testimonia Milano4MentalHealth, l’iniziativa che il Comune promuove ormai da diversi anni per mettere al centro del dibattito la salute mentale come bene comune. E proprio all’interno della edizione di quest’anno, è per noi significativo presentare Jonas nelle periferie, un progetto di Massimo Recalcati che noi sosteniamo con convinzione non solo per il grande contributo che potrà dare nell’avvicinare i servizi ai luoghi dove vivono le persone, ma anche perché ci aiuta a ribadire un principio per noi fondamentale: la salute mentale non è un tema di serie B".

"PPP, Jonas nelle periferie, non è solo un progetto, ma un appello. È la chiamata a costruire insieme una città che non lascia indietro nessuno e che prova a mettere le sue periferie al centro. Invitiamo istituzioni, imprese e fondazioni a unirsi a questa rete: perché Milano diventi il luogo dove l’inclusione non sia un’eccezione, ma la pratica; dove la cura e la cultura si intrecciano per dare futuro a tutti i cittadini", dichiara Massimo Recalcati.

Jonas è una realtà istituita nel 2003 da Massimo Recalcati. Da oltre vent’anni si occupa di salute mentale e psicoterapia ad accessibilità sociale, attraverso una rete di 34 sedi diffuse nel territorio nazionale. In particolare cura le nuove depressioni, ritiro sociale, attacchi di panico, ansia, dipendenze patologiche, anoressie-bulimie, obesità, disagio della famiglia, problemi relazionali e disturbi psicosomatici. A Milano esistono anche due realtà dedicate ai bambini, agli adolescenti, alle loro famiglie e alla scuola.

Gianburrasca, per i bambini, si occupa di iperattività (ADHD) e aggressività, disturbi dell’apprendimento (DSA), disturbi del sonno e legati alla crescita, disturbi dello spettro autistico e Telemaco, per adolescenti, affronta difficoltà relazionali, insuccesso scolastico, disturbi alimentari, depressioni, ansia e attacchi di panico, bullismo e ritiro sociale. Con il progetto Jonas nelle Periferie, l’associazione porta nei quartieri più fragili supporto psicologico psicoterapeutico individuale e di gruppo a tariffe sociali, attività di prevenzione e iniziative culturali e sociali di confronto collettivo, in rete con scuole, associazioni e istituzioni. Équipe di psicologi e psicoterapeuti, sotto la direzione scientifica di Massimo Recalcati, sono già attivi in tre Hub dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. L’Hub ‘La Panchina’, sostenuto da Fondazione Amplifon, si trova a Corvetto. L’Hub ‘Il Porto’, sostenuto da Zurich Foundation e Irpa, a Crescenzago. E l’Hub ‘Il Papavero’, sostenuto da Lundbeck, a Quarto Oggiaro. A breve si aggiungerà un quarto Hub, Selinunte, all’interno dell’Istituto professionale Galilei Luxemburg, con il contributo di Samsung.

Il progetto è un esempio concreto di alleanza tra pubblico e privato: accanto al Comune di Milano hanno scelto di impegnarsi importanti realtà quali Fondazione Amplifon, Samsung, Lundbeck e Zurich Foundation. "Nelle generazioni più anziane la cultura del sostegno psicologico incontra uno stigma culturale molto pesante che di fatto impedisce di chiedere aiuto. Questo è ancora più vero, quando si tratta di anziani delle periferie, più espsti a solitudine e marginalità. Il progetto “La Panchina” nasce proprio dal desiderio di offrire un’opportunità di ascolto e cura di prossimità, anche agli anziani più fragili", spiega Maria Cristina Ferradini, consigliera delegata di Fondazione Amplifon.

"Abbiamo aderito con convinzione al progetto Jonas nelle Periferie sin dal suo avvio perché riteniamo fondamentale garantire l’accesso alla cura dei disturbi mentali a tutte le persone, indipendentemente dal luogo in cui vivono", commentza Tiziana Mele, amministratore delegato di Lundbeck Italia. "Samsung è da anni impegnata nel promuovere percorsi di crescita e formazione per le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della contemporaneità", ha aggiunto Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia.

"Crediamo che la tutela delle persone debba includere anche il benessere mentale, perché la salute psicologica è una condizione essenziale per vivere il presente con serenità e affrontare con fiducia il futuro", conclude Angelo Carletta, Head of HR and Services Zurich Italia.

Egidio Scala