  • Cosa Fare
  • Vini
  • News
  • Mete consigliate
  • Cosa Fare
  • Vini
  • News
  • Mete consigliate
    1. Home
    2. Cosa Fare
    3. Prima Lux. L’alba sulla città vista da luoghi molto speciali

    Prima Lux. L’alba sulla città vista da luoghi molto speciali

    L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre alle 5.30 di mattina offriranno ai...

    di Redazione Itinerari
    6 settembre 2025
    L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre alle 5.30 di mattina offriranno ai...

    L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre alle 5.30 di mattina offriranno ai...

    XWhatsAppPrint

    L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre alle 5.30 di mattina offriranno ai visitatori appuntamenti al Panorama dal Facciatone e all’altana di Palazzo delle Papesse a Siena. La straordinaria emozione della vista dell’alba da due tra i più affascinanti panorami sulla città, a scelta tra la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto e il punto di osservazione da cui Galileo Galilei studiò la luna e le sue fasi. Prima Lux sarà un’esperienza unica che si concluderà con una colazione alla caffetteria Bistrot di Palazzo delle Papesse.

    I visitatori saliranno ai panorami quando ancora il cielo sarà tinto del nero della notte e, in una suggestiva atmosfera di attesa, aspetteranno il crepuscolo tra i primi raggi di luce fino a veder finalmente sorgere il sole sull’orizzonte di Siena.

    © Riproduzione riservata