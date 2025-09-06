Prima Lux. L’alba sulla città vista da luoghi molto speciali

L’Opera della Metropolitana di Siena e Palazzo delle Papesse tutti i sabati di settembre alle 5.30 di mattina offriranno ai visitatori appuntamenti al Panorama dal Facciatone e all’altana di Palazzo delle Papesse a Siena. La straordinaria emozione della vista dell’alba da due tra i più affascinanti panorami sulla città, a scelta tra la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto e il punto di osservazione da cui Galileo Galilei studiò la luna e le sue fasi. Prima Lux sarà un’esperienza unica che si concluderà con una colazione alla caffetteria Bistrot di Palazzo delle Papesse.

I visitatori saliranno ai panorami quando ancora il cielo sarà tinto del nero della notte e, in una suggestiva atmosfera di attesa, aspetteranno il crepuscolo tra i primi raggi di luce fino a veder finalmente sorgere il sole sull’orizzonte di Siena.