Patrimonio dell’Unesco bagnato da Oglio e Po

A pochi chilometri da Mantova si possono visitare una serie di bellissimi borghi. In un lembo di terra sabbiosa, bagnato dal Po e dall’Oglio, c’è una vera e propria perla. Parliamo di Sabbioneta, splendido borgo divenuto – insieme a Mantova – Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 2008. Creato dal nulla nella seconda metà del Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, in un territorio solo di paludi, questo luogo doveva rappresentare la città ideale del Rinascimento.

Fra le cose da non perdere ci sono il Teatro all’Antica, progettato da Vincenzo Scamozzi, esempio di teatro rinascimentale ispirato al Teatro Olimpico di Vicenza, con una splendida loggia colonnata e statue che rappresentano divinità olimpiche. Il Palazzo Ducale, residenza di Vespasiano Gonzaga, ospita affreschi, importanti e preziose decorazioni e soffitti lignei in stile manierista e il Palazzo del Giardino.