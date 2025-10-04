Passeggiata panoramica tra i 40 masi della zona

La passeggiata a Roncegno Terme, è l’ideale per godere di splendide vedute sui paesaggi della Valsugana e della campagna circostante con la possibilità di ammirare la natura e i colori della montagna. Il percorso inizia dalla piazza di Roncegno fino alla chiesetta di Santa Brigida, caratterizzata da affreschi e decorazioni della volta. Da qui il sentiero sale fino ai masi di Roncegno, vero spaccato di paesaggio rurale autentico e bel punto panoramico sulla valle. La montagna è costellata da più 40 masi, frutto dell’attività dei roncadori bavaro-tirolesi, che colonizzarono il versante a partire dal XII secolo. A nord del centro storico un circuito articolato tra castagneti secolari e Masi, e in località Cinque Valli un sentiero ad anello immerso nel bosco di montagna dove ci sono centinaia di grandi castagni. Si prosegue fino alla chiesetta di San Nicolò da dove è possibile salire alla frazione Maso Bebberi.

M.R.