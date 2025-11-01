Passeggiando tra i colori dell’autunno in Friuli Venezia Giulia

All’inizio dell’autunno le montagne del Friuli Venezia Giulia si vestono del loro abito più incantevole. I boschi diventano una tavolozza di colori: l’oro dei faggi, il rame dei larici, il rosso delle betulle e l’ambra che illumina ogni valle. È il tempo del foliage, un invito a rallentare e lasciarsi sorprendere. Respirare il profumo di muschio e funghi, ascoltare i silenzi interrotti solo dallo scorrere dell’acqua o dal vento che muove le chiome.

Non mancano davvero le alternative suggestive per scoprire i diversi lati di una regione che anche in questa stagione sa regalare relax, autenticità e la libertà di ritrovare la propria pace interiore. Sono venti gli itinerari che si possono trovare nella rinnovata sezione Foliage del portale di PromoTurismoFVG. Tutti sono comprensivi di mappa e indicazioni specifiche, hanno vari livelli di lunghezza, durata, altitudine, una sezione che permette di percorrerli in base al prolungato periodo di cambiamento delle foglie. Possono essere dei percorsi ad anello, adatti anche a famiglie e bambini, possono abbinarsi pure a una rilevanza storico-culturale del sito attraversato, fino a farsi dog-friendly.

Di tutti questi abbiamo selezionato gli itinerari tra i più suggestivi, dalle Alpi Carniche alle Dolomiti Friulane, dalle Alpi Giulie alle Valli del Natisone fino ad arrivare al Carso. A 900 metri di quota, l’altopiano di Pani, nel comune di Raveo, tra i Borghi Autentici d’Italia, offre un percorso che unisce natura e tradizione rurale. Tra borghi in pietra, fienili e panorami di media montagna, l’escursione ad anello (6,3 chilometri, 2 ore, 262 metri di dislivello) regala un’immersione autentica nella vita contadina e nei ritmi lenti della Carnia. Consigliato anche per famiglie con bambini, è un itinerario che invita a riscoprire la bellezza dell’autenticità, con un ambiente vario e vivace.

Tra prati, boschi di faggio e stavoli tradizionali – tipici casolari carnici – si respira ancora la cultura contadina, radicata nel rispetto della natura e dei suoi cicli. L’anello di Pani, quindi, non è solo una semplice escursione, ma un’esperienza che invita alla riflessione su stili di vita alternativi e sulla bellezza della semplicità, offre panorami ampi sulla conca di Pani, con prati, boschi di faggio e stavoli tradizionali, tipici casolari carnici che raccontano secoli di vita rurale.

Facile percorso ad anello che, attraverso boschi e prati, conduce a due cime con panorami spettacolari sulla Val Tagliamento e sulla conca tolmezzina. La conca di Curiedi, nel comune di Tolmezzo, è un luogo che rappresenta un unicum dal punto di vista naturale e delle tradizioni agricole della Carnia. Questo percorso ad anello permette di apprezzare gli aspetti naturali di queste dorsali dove i rigogliosi boschi di faggio accarezzano le zone umide chiamate torbiere, formatesi dopo lo scioglimento dei ghiacci Wurmiani (ultima glaciazione).

Il percorso sale dapprima alla cima del Monte Dobis a 1.029 metri e quindi a quella del Cuel Maior a 1.011 metri, svolgendosi lungo sentieri ben battuti e perfettamente segnalati (segnavia bianco-verdi) in occasione dell’evento Tolmezzo Città Alpina 2017. I luoghi attraversati e gli edifici agricoli ancora abitati che si incontrano, risultano permeati dalla magia di usanze che si stanno via via perdendo. Tradizioni agricole, pastorali e selvicolturali, il patrimonio antico della Carnia.