Passeggiando per un bacio fino a Santa

La passeggiata sul ’Sentiero dei baci’ da Santa Margherita Ligure a Portofino è uno dei percorsi che conquista tutti quelli che lo fanno. Un susseguirsi di calette e panorami da cartolina che riempiono il cuore e la vista. Costeggiando il mare si attraversa il Golfo del Tigullio.

Il sentiero collega le due località, passando per Paraggi, e può essere percorso a piedi in circa 1 ora e 20 minuti. La passeggiata è in parte su strada pedonale e in parte su passerelle a picco sul mare. È un’esperienza molto apprezzata dai turisti e dai locali che amano godersi il paesaggio e l’atmosfera di questa zona della Liguria. Per chi vuole per il ritorno è disponibile anche il pulmino.