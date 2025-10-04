Panorami imperdibili su Procida. Capri e Ischia

Mai nome fu più azzeccato che non quello di Sant’Agata dei due Golfi: frazione del comune di Massa, è situata in una posizione strategica dell’entroterra e offre vedute mozzafiato sia sul Golfo di Napoli sia su quello di Salerno oltre a panorami imperdibili di Capri, Ischia e Procida. Come altri paesi della zona è famoso per la coltivazione dei limoni. Fondata da coloni greci, faceva gola ai nobili inglesi già nel Settecento e qui Nureyev, il più famoso ballerino di ogni tempo, aveva dei terreni. Da visitare la chiesa di Santa Maria delle Grazie e il Monastero di San Paolo.

R.J.