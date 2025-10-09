Ottobrata Monticiana: tre giorni nel cuore Rione Monti, il quartiere più antico di Roma

Dal 10 al 12 ottobre 2025, il Rione Monti di Roma si prepara a trasformarsi. Ogni vicolo acciottolato diventa palco e scenario di storie, sapori e suoni che raccontano il cuore autentico della città. L’Ottobrata Monticiana è più di una festa: è il modo in cui il quartiere più antico della Capitale si mostra a chi vuole scoprirlo davvero, lontano dai percorsi turistici più battuti.

Storia e cultura a portata di mano

Passeggiare per Monti in questi giorni significa sentirsi parte di una città che conserva il suo passato senza sforzo. Dal Convento di San Bonaventura al Museo Enrico Fermi, dai vicoli alle piazze, ogni angolo racconta qualcosa.

Gli itinerari teatralizzati portano il Medioevo romano tra torri e giostre, mentre laboratori e mostre permettono di toccare con mano l’arte, la cultura e le tradizioni del rione. È un’esperienza pensata per tutti: adulti, bambini, romani curiosi o visitatori che vogliono ascoltare la città invece di vederla solo di fretta.

Musica e spettacolo per tutti

Le piazze respirano, si animano e invitano a fermarsi. Gruppi musicali locali, artisti di strada e spettacoli teatrali si mescolano ai suoni dei passanti, creando un’atmosfera viva e spontanea. Non sono solo eventi da vedere, perché sono più che altro momenti da vivere, in cui il passato e il presente si incontrano tra una danza acrobatica, un concerto o una performance teatrale.

A Monti, lo spettacolo è tutto intorno, nelle scale, negli archi, nel rumore dei passi su cui si posa il tempo.

Artigianato, laboratori e sapori d’autunno

L’Ottobrata Monticiana ha anche un cuore che si può assaporare. Bancarelle di artigiani e artisti locali, laboratori di micromosaico, dimostrazioni sull’olio extravergine d’oliva: tutto racconta il legame tra storia e vita quotidiana.

Tra giochi antichi, spettacoli di strada e degustazioni, ogni visitatore può sentirsi parte del quartiere, respirando un’autenticità che spesso si perde nelle grandi città. È la magia di un luogo che vive ancora come se il tempo non avesse mai smesso di scorrere tra le sue pietre.

Gli eventi da non perdere

La manifestazione si aprirà venerdì 10 ottobre con la Fanfara della Polizia di Stato, visite guidate al Convento di San Bonaventura e al Museo Enrico Fermi, e una visita itinerante teatralizzata che racconterà il Medioevo a Monti.

Sabato 11 ottobre sarà la giornata dedicata a spettacoli musicali e teatrali, laboratori, workshop e attività legate al benessere, tra cui screening gratuiti. La chiusura domenica 12 ottobre vedrà esibizioni di scherma storica, musica dal vivo e l’attesissima estrazione della Lotteria Monticiana.

Tutti gli eventi si svolgeranno in varie location del rione, tra cui piazza Madonna dei Monti ,piazza della Suburra e la Scalinata degli Ibernesi, creando un percorso che unisce storia, cultura e intrattenimento. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma completo possono essere consultati sul sito ufficiale dell’Ottobrata Monticiana.