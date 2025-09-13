Ora è tempo di funghi. Vanno fatti controllare: "Troppi gli intossicati"

Si avvicina il tempo dei funghi e i ‘fungiatt’, i cercatori di questi tesori dei boschi, entrano in azione. Con l’alternanza di pioggia e sole, l’autunno, spiegano gli esperti, è la stagione ideale per la crescita e la raccolta. Ma questa attività, piacevole per il contatto con la natura e anche per il palato, non è priva di rischi. L’insidia in agguato è il pericolo di confondere esemplari commestibili con altri tossici.

"Ogni anno il Centro antiveleni di Milano registra diverse centinaia di casi di intossicazione da funghi, di cui alcune mortali", ricorda l’Ats Città metropolitana di Milano, annunciando che sono attivi gli Ispettorati micologici dell’Agenzia con un servizio gratuito. Qui i cittadini possono far controllare gratuitamente dagli esperti i funghi freschi raccolti, destinati al consumo in proprio, e verificare che siano commestibili. La maggior parte delle intossicazioni "è determinata da funghi raccolti e non controllati o raccolti in luoghi non idonei o commestibili, ma non adeguatamente preparati. Le intossicazioni da funghi possono essere di svariata natura a seconda della specie fungina consumata con quadri clinici molto variabili".

I primi sintomi, avverte l’agenzia di tutela della salute, “possono comparire anche diversi giorni dopo il consumo del fungo: dalla semplice indigestione a danni irreversibili al fegato e ai reni, fino a complicazioni a carico del sistema nervoso centrale, e alla morte".

Sono anche frequenti casi in cui funghi, definiti commestibili, provocano intossicazioni poiché non sono state osservate opportune cautele in fase di preparazione e cottura. "Per evitare spiacevoli e pericolose conseguenze, nei casi di raccolta con riconoscimento della commestibilità ‘fai da te’, è opportuno non improvvisarsi esperti".