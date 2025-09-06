Opere in vetro per i 170 anni della famosa. Fratelli Toso

Una mostra (fino al 24 novembre al Museo del Vetro, Spazio Ex Conterie) per celebrare il 170° anniversario della fondazione della ditta Fratelli Toso: una retrospettiva sulla sua produzione più rappresentativa del ’900, capace di coniugare tradizione e innovazione, artigianato e design. Attraverso opere in vetro, murrine, bozzetti, fotografie e documenti della famiglia, il percorso narra un’evoluzione stilistica e tecnica che ha saputo rinnovarsi di generazione in generazione. Fratelli Toso. Storie di fabbriche. Storie di famiglie, a cura di Chiara Squarcina e Caterina Toso, rappresenta il nuovo capitolo che il Museo del Vetro dedica alla riscoperta e valorizzazione delle grandi famiglie muranesi del vetro che hanno saputo unire arte, impresa e innovazione. Oltre 250 pezzi in mostra per ripercorrere la straordinaria vicenda artistica e imprenditoriale della storica vetreria Fratelli Toso.