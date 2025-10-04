Neoclassicismo. Celebrazioni per il maestro. Andrea Appiani

Fino all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale a Milano ospita Appiani. Il Neoclassicismo a Milano, un’importante mostra dedicata ad Andrea Appiani (Milano, 1754-1817), figura chiave del Neoclassicismo italiano e interprete eminente della pittura tra l’Illuminismo e l’età napoleonica. Attraverso un’accurata selezione di oltre 100 opere, provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere, la mostra ricostruisce il percorso artistico di Andrea Appiani, restituendo al pubblico la ricchezza e il dinamismo della Milano neoclassica, di cui fu pittore simbolo e ‘primo pittore’ del Regno d’Italia. L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Bracco e da Biofer Spa e rientra nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Ad accompagnare l’esposizione un ricco catalogo edito da Electa, che raccoglie saggi introduttivi, approfondimenti critici e le schede scientifiche delle opere.