‘Mysteria’, spettacoli di luce in programma al Castello

Si preannuncia ricca di sorprese la seconda edizione di Mysteria, il Festival della Luce in programma al Castello di Brescia dal 6 al 10 novembre che, nell’anno dell’esordio ha potuto contare su oltre 15mila visitatori. ‘Mysteria’, ideato e promosso da Cieli Vibranti e Scena Urbana, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei, trasformerà l’antica fortezza sul colle Cidneo in un parco della fantasia dove la musica si alternerà con la letteratura, la tecnologia e lo spettacolo, offrendo durante il giorno una suggestiva combinazione di incontri e laboratori, e trasformandosi la sera in un festival di luci. Quest’anno si ruoterà attorno ai racconti e ai personaggi dell’Odissea, il poema omerico, fonte inesauribile d’ispirazione per l’intero genere fantastico.

Il light festival, cuore della manifestazione, trasformerà il Castello in un luogo incantato. Ogni giorno, dalle 17.30 alle 22, uno spettacolare itinerario con sette installazioni luminose condurrà il pubblico alla scoperta dell’Odissea, dal Cavallo di Troia a Polifemo, dalle Sirene a Scilla e Cariddi. La manifestazione ha dimostrato di poter attrarre un vasto pubblico affascinato tanto dai temi del fantastico, quanto dall’incontro creativo tra arte, cultura e tecnologia.