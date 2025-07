Musica e parole sul cammino di Francesco

A piedi sul Cammino di San Francesco e sui sentieri più suggestivi della valle e delle foreste, aspettando ’Naturalmente Pianoforte’. Perché, data la cadenza biennale, non è in programma quest’anno l’ottava edizione del festival che inonda di note suonate e cantate anche da grandi interpreti e big dalla classica al jazz al pop, ma anche di parole lette e meditate da importanti autori e interpreti, tanti luoghi iconici del Casentino: pievi, castelli, piazze, perfino le vigne. Ma c’è appunto ’Aspettando Naturalmente Pianoforte’, con tante iniziative di spettacolo.

Si comincia il 17 luglio con ’ La Capra del Signor Seguin’, performance multisensoriale tra note, pittura e voce all’ex Lanificio Berti a Pratovecchio; Parole e Musica con lo scrittore Giorgio Volpi e la pianista Isabella Turso il 18 nel chiostro della chiesa di Camaldoli; Sakamoto & Me con Danilo Rea & Martux_m il 19 in piazza Landino a Pratovecchio; il pianoforte di Isabella Turso in altre Parole & Musica, con Erika Maderna il 19 a Corezzo e il 20 con Giorgio Volpi al santuario della Verna. Dal 18 al 20 il cammino esperienziale che unisce musica, natura e arte, lungo alcuni dei tratti più suggestivi che incrociano il cammino di San Francesco.

Ci si iscrive su www.naturalmentepianoforte.it/carovana_2025 oppure https://ilponticello.net/i-viaggi/naturalmente-pianoforte-casentino/

P.Pe.