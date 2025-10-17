Monsterland, Halloween da brivido a Imola: il festival più grande d’Europa accende l’autodromo

Imola si prepara a vivere una notte senza precedenti. Per la prima volta, il Monsterland Halloween Festival lascia Milano e Ferrara per approdare nel cuore della Motor Valley. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, simbolo mondiale dei motori, si trasformerà in un universo parallelo popolato da creature mostruose, luci psichedeliche e sonorità elettroniche.

Il tema scelto per questa edizione, “The Psychedelic Circuit”, intreccia la velocità delle piste con l’energia della musica, trasformando box, paddock e tribune in spazi immersivi e visionari. Sarà un dialogo continuo fra il rombo dei motori e il battito dei bassi, un esperimento unico di contaminazione tra cultura pop e spettacolo.

La notte del 31 ottobre

Il festival andrà in scena la notte di Halloween, dalle 18 fino all’alba, con un’area di oltre 70.000 metri quadrati completamente riconfigurata in un labirinto scenografico di luci, palchi e installazioni. Dodici stage tematici ospiteranno più di 150 artisti italiani e internazionali, spaziando dal rap alla techno, dall’hard dance all’elettronica pura.

Palchi e artisti

Il cuore del festival pulsa su tre palchi principali. Il palco urban, ribattezzato Horror Warehouse, riunirà alcuni dei protagonisti più forti della scena musicale italiana: Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna e Kid Yugi, con uno special set di Gabry Ponte.

Il Witch Forest Stage, presentato da Jägermeister, ospiterà invece i giganti della techno internazionale: Marco Carola, Paco Osuna e il back to back Andrea Oliva & Nic Fanciulli.

Sul palco principale il Galactica Main Stage, realizzato in collaborazione con Cocoricò Riccione, arriveranno Indira Paganotto, Paolo Ferrara, Luca Agnelli, Mattia Trani, Anxhela e BIAA, per un viaggio sonoro tra hard techno ed energia pura.

L’esperienza sarà arricchita da spazi tematici e performance immersive: box dedicati a tatuaggi live, spettacoli circensi e acrobatici, e la Monster House, una vera e propria escape room horror animata da attori e scenografie cinematografiche. Attorno ai palchi, un luna park dell’oscurità, dove ogni area diventerà un mondo estetico a sé.

Il festival diffuso

Monsterland non si fermerà alla notte del 31 ottobre. L’atmosfera di Halloween inizierà già il 18 ottobre, quando la Zombie Walk animerà il centro di Bologna con figuranti, musica e performance itineranti. Sarà un’anteprima spettacolare, una marcia verso la grande notte di Imola.

Il giorno successivo al festival, il 1° novembre, la festa proseguirà alla Rocca di Imola con il party ufficiale di chiusura e un dj set dei Planet Funk. Anche il centro storico sarà coinvolto in installazioni, eventi e live diffusi, trasformando la città in un unico grande palco a cielo aperto.

Un progetto che parla anche di territorio

Monsterland è molto più di un festival musicale: è un progetto che unisce spettacolo, turismo e valorizzazione territoriale. La scelta di Imola ha una valenza strategica, con l’obiettivo di portare visitatori in un periodo di bassa stagione, valorizzare l’autodromo come luogo multifunzionale e dare visibilità internazionale alla Motor Valley e alla Food Valley.

Pacchetti turistici, collaborazioni con strutture ricettive e iniziative culturali accompagneranno il programma musicale, creando un ecosistema dinamico e sostenibile attorno all’evento. Le istituzioni locali hanno sostenuto l’iniziativa con l’intento di fare dell’Halloween imolese un appuntamento fisso del calendario europeo dei grandi eventi.

Il programma completo e i biglietti di Monsterland Halloween Festival sono disponibili qui.