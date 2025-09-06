Maria Maddalena nelle opere dei Musei. Vaticani

Nell’anno della Capitale italiana della Cultura e nell’Anno del Giubileo, la Fondazione Agrigento2025 e il Museo Diocesano di Agrigento presentano Il fuoco dell’amore. Maria Maddalena. Testimone di Speranza al femminile che accoglierà capolavori dai grandi musei italiani, a partire dalla collezione del Vaticano.

Un inedito percorso iconografico, biblico e culturale tra le più importanti opere fra cui Giovanni Di Pietro da Napoli, Giovanni Portaluni, Guercino (nella foto l’opera Santa Maria Maddalena), Cecco del Caravaggio, Nicolas Regnier, Mattia Preti, Fra’ Felice da Sambuca, Francesco Hayez, provenienti dai Musei Vaticani, da Palazzo Barberini, dai Musei Diocesani Carlo Maria Martini di Milano e San Matteo di Terni, dal Museo Nazionale San Matteo di Pisa, da Palazzo Abatellis, Fondazione Carit. L’esposizione sarà al Museo Diocesano di Agrigento fino al 30 ottobre.