La Magia del Legno fra i monti della Carnia

Puntuale, anche quest'anno. A Sutrio, borgo tra i monti della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, domenica 7 settembre torna la Magia del Legno. Lungo le vie, nei cortili, sotto i porticati del borgo ai piedi del monte Zoncolan artigiani, scultori e maestri del legno realizzano in diretta i loro pezzi unici, svelano i segreti di un mestiere antico e mettono in vendita i loro pezzi di artigianato realizzati con maestria: sculture, ma anche oggetti d’uso quotidiano, suppellettili, mobili, giocattoli, incisioni decorative e complementi d’arredo.

Sutrio, Magia del legno

Un’arte che da sempre è parte dell’identità culturale di questo luogo, dove la lavorazione del legno ha radici antiche, come testimonia lo straordinario Presepio di Teno, che si può ammirare tutto l'anno in un'antica casa. Realizzato in 30 anni di lavoro dal maestro artigiano Gaudenzio Straulino (1905-1988), è ambientato proprio a Sutrio, con riproduzioni in miniatura e in movimento delle architetture e delle attività tipiche di un tempo, con le case, la chiesa, le botteghe, i mulini, le segherie, le malghe, i lavori della fienagione e della falegnameria.

Un tuffo nel passato

Per ‘intera domenica il borgo sarà animato dalle bancarelle di artigianato del legno e da laboratori, chioschi enogastronomici, esibizioni di scultura e intaglio. Il paese tornerà indietro nel tempo, con i bambini intenti a divertirsi con vecchi giochi in legno, o con le donne in costume carnico sedute a cerchio e impegnate a filare, a cucire e a ricamare, con musica tradizionale dal vivo e menu tipici negli stand e nelle trattorie.

Il Presepe del Vaticano

Sutrio, il Presepe in Vaticano

Protagonista dell’evento, il Presepe che durante le festività natalizie del 2022 troneggiava in piazza San Pietro, realizzato da artigiani e scultori di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia. Ora lo si può ammirare nel cuore del paese, di fronte all’ufficio della Pro Loco in via Linussio 1 nella sua maestosità. Nessun albero è stato abbattuto per realizzarlo. Disposto su una superficie di 116 metri quadrati, con una cupola alta 7 metri, ospita 18 grandi statue intagliate da 11 artisti, illuminate la sera da 50 punti luce. La culla del bambino è stata scolpita da Stefano Comelli, con l’artista Martha Muser, nella radice di un albero sradicato durante la terribile tempesta Vaia.

A fare da preludio a Magia del Legno, la settimana precedente, si potranno ammirare all’opera tre scultori argentini invitati per l’occasione a realizzare altrettante opere che andranno ad arricchire l’inusuale museo fatto di grandi sculture en plein air che punteggia il borgo. Prese da figure del Presepe di Teno, saranno realizzate la sarta, la donna che porta due secchi d’acqua e la donna che porta in spalle il corredo. Altri scultori realizzeranno alcune panchine artistiche. Tutto rientra nel Bando Borghi Pnrr "Il Bosco nel Borgo - Il Borgo nel Bosco", un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni di Sutrio e Paluzza.

Sutrio, Magia del legno

L’albergo diffuso Borgo Soandri

Per condividere la “magia” della festa con gli abitanti del paese, che ne sono coinvolti in prima persona, si può dormire nell’Albergo diffuso Borgo Soandri, i cui alloggi sono stati ricavati dalla ristrutturazione di antiche case ed edifici rurali. Gli oltre 150 posti letto di Borgo Soandri suddivisi in 35 appartamenti di varia capienza, diventano un albergo organizzato come un’unica struttura ricettiva, con reception e servizi comuni.