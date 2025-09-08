L’età dell’oro di Lussinpiccolo celebrata dal festival Taste the Mediterranean

Sarà la gondola più grande di Venezia a inaugurare il Festival Taste the Mediterranean, dall’11 al 14 settembre a Lussinpiccolo. Un viaggio fino a questa perla del Quarnero, in Croazia, per condividere emozioni, esperienze e soprattutto sapori. Sarà di grande suggestione l’arrivo dal mare al Museo dell'Apoxyomenos della storica gondola veneziana di Andrea Balbi, presidente dei gondolieri veneziani con a bordo gli chef e gli organizzatori del Festival.

Lussinpiccolo (Mali Lošinj), Croazia

La cerimonia di apertura sarà accompagnata dalla degustazione della cucina tradizionale dell'Apoxyomenos preparata dallo chef Adrijano Nikolić, da una selezione di vini del Quarnero e da spettacoli musicali, tra cui la "Canzone Mediterranea" eseguita da Antonella Malis.

Il Festival, che riunisce chef premiati da Gault&Millau e Michelin insieme ai principali esponenti della gastronomia mediterranea, celebra quest'anno la sua tredicesima edizione a Lussinpiccolo, nella nuova capitale del gusto: il Quarnero, Regione Europea della Gastronomia 2026.

In questa particolare occasione, il Festival Taste the Mediterranean si è unito al Festival Losinava, organizzato dall'Ente per il turismo di Lussinpiccolo in collaborazione con Northeast Adriatic Europe, che celebra il legame tra Venezia, il Quarnero e il Mediterraneo, commemorando i lunghi viaggi di Casanova.

Taste The Mediterranean

Il celebre viaggiatore amava il buon cibo, simbolo di piacere e convivialità durante le sue scoperte e avventure. Casanova si riferiva alla gondola come alla sua "imbarcazione del desiderio" e nelle sue Memorie scrisse: "Se mi cercate, chiedete al gondoliere".

Il festival del gusto

I sapori inconfondibili del Mediterraneo uniranno gli chef pluripremiati dei ristoranti di Lošinj Hotels & Villas e gli chef di alcuni dei migliori ristoranti della città con rinomati chef provenienti da Francia, Italia, Slovenia e Spagna. La loro gastronomia creativa, lo scambio di conoscenze ed esperienze attraverso laboratori culinari per studenti porranno l'accento sulla conservazione del patrimonio culturale mediterraneo nel momento in cui Lussino celebra l'età d'oro della sua storia marittima. Alla fine del XIX secolo, Lussino era il terzo porto più grande dell'Adriatico in termini di trasporto marittimo e cantieristica navale, e ogni anno a settembre celebra questa tradizione con l'evento Losinava, a cui partecipano anche rappresentanti della comunità culturale italiana di Venezia.

Taste The Mediterranean

Non è un caso che la statua in bronzo del giovane atleta Apoxyomenos sia stata ritrovata nel 1997 sotto il mare dell'isola di Lussino, che è sempre stata un collegamento tra il Mediterraneo meridionale e la Grecia con la parte settentrionale e Venezia.

All'apertura del Festival gli ospiti avranno l'opportunità di gustare i piatti dell'autentica cucina mediterranea, simili a quelli serviti al tempo dell'Apoxyomenos, 2000 anni fa. Il leggendario chef Adrijano Nikolić , in collaborazione con il ristorante Za Kantuni, creerà un esclusivo banchetto dell'Apoxyomenos con pesce, olio d'oliva, cereali e vino. Anche il famoso croccante di Lussino sarà presente all'inaugurazione del festival: protetto come bene culturale immateriale, è recentemente entrato nel Guinness dei primati. Per celebrare i 140 anni di turismo sull'isola, il pasticciere Petar Goleš e il suo team della pasticceria Moby Dick hanno creato un croccante a 14 piani, alto 2,73 metri. Come da tradizione, all'apertura del Festival, un croccante leggermente più piccolo verrà rotto con una spada dagli chef partecipanti a Taste the Mediterranean, mentre l'associazione Kvarner Wines celebrerà l'inaugurazione con lo spumante locale, prodotto al 100% con l'uva autoctona Žlahtina.

Ingrid Badurina Danielsson

Ingrid Badurina Danielsson, fondatrice e direttrice del Festival TTM, lanciato nel 2014 quando l'Unesco ha inserito la dieta mediterranea croata nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, ha svelato il programma delle cene esclusive che saranno preparate insieme dagli chef locali e dai loro colleghi ospiti.

Gli appuntamenti

Al ristorante leader di Mali Lošinj Alfred Keller (1 Michelin, 4 cappelli Gault&Millau), lo chef Michael Gollenz – Trofeo Grande Chef di Domani Gault&Millau 2022 – ospita lo chef Raffaelle Ros e la sommelier Michela Berto del ristorante San Martino, a Scorzè, in Veneto, (1 Michelin). Nel ristorante Bava Innovation dell'hotel Bellevue, l' executive chef dell'hotel Bellevue Roko Nikolić - Trofeo Grande Chef di Domani Gault&Millau 2024 - e la chef spagnola Teresa Gutiérrez , del ristorante Azafrán di Villarrobledo, (Michelin Bib Gourmand, JRE European Heritage Award 2022) cucineranno insieme. Lo chef sloveno Jure Tomič dell'Ošterija Debeluh di Brežice - 4 cappelli Gault&Millau e membro JRE - cucinerà con Dinko Lekić, chef della Konoba Cigale, la graziosa taverna nella baia di Čikat premiata con 2 cappelli Gault&Millau.

Il ristorante Bocca Vera, sul lungomare di Lussinpiccolo, e il suo proprietario e chef Drago Rančić ospiteranno un banchetto a base di pesce preparato dallo chef franco-giapponese Ippei Uemura del ristorante Tabi di Marsiglia (3 cappelli Gault&Millau, piatto Michelin). Lo chef italiano Marco Danelli del ristorante Palazzetto My Venice sarà ospite al Gastro Pub Deveron, dove cucinerà insieme alla chef Zdravka Grgić.

Chef e organizzatori

Previste anche conferenze e masterclass, mentre i giovani studenti e futuri chef della scuola Ambroz Haračić , istituto alberghiero di Lussinpiccolo, parteciperanno alle masterclass dei rinomati chef del Festival, scoprendo come creano i loro piatti.

Info: www.tastethemediterranean.eu