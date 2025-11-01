L’universo di luce di Balla a Palazzo del Governatore

La mostra Giacomo Balla. Un universo di luce continua a Palazzo del Governatore a Parma con oltre 60 capolavori, provenienti dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che raccontano l’evoluzione visionaria di uno dei più grandi artisti del ‘900 italiano tra luce, movimento, futurismo e sperimentazione.

Tra gli artisti più ’rivoluzionari’ del Novecento, tanto da riconoscere in lui il "Leonardo da Vinci del XX secolo" – come amava definirsi – Giacomo Balla (nato a Torino nel 1871 e morto a Roma nel 1958) viene celebrato a Parma con una retrospettiva senza precedenti.

Pittore della luce come fu già definito nel 1908, la luce è sempre stata la sua fonte d’ispirazione, il soggetto e insieme l’oggetto di un’indagine appassionata inseguita per tutta la vita senza soluzione di continuità.