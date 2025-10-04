Lungo tutto lo Stivale ci sono attività come laboratori, giochi e degustazioni che avvicinano i piccoli al mondo delle api

Ottobre è anche festa del miele. Da nord a sud, lungo tutto lo Stivale, un ricco e fitto calendario di eventi legati al miele e alle api. Le Città del Miele tornano ad animare borghi e territori italiani con una ricca programmazione di appuntamenti dedicati alla cultura dell’apicoltura. Occasione ideale per scoprire e assaporare alcuni dei 60 mieli italiani prodotti dagli apicoltori locali nelle diverse regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

I bambini possono partecipare ad attività di conoscenza e avvicinamento al prodotto per stimolarli a rispettare la natura e per scoprire piccoli borghi e territori di produzione durante un fine settimana o una gita fuori porta. Il miele si trasforma così in un filo conduttore che unisce tradizione e scoperta, permettendo ai visitatori di entrare in contatto con borghi ricchi di storia, arte e cultura, immersi in paesaggi naturali affascinanti, tra boschi, prati, vigneti e colline.

Ancora oggi e domani a Lazise sul Lago di Garda ci sono I Giorni del Miele – Fiera Nazionale. È tra le manifestazioni storiche del miele italiano. Nata alla fine degli ‘70 come Biennale Internazionale di Apicoltura per l’Agricoltura, su stimolo del mondo apistico e delle attrezzature di settore si evolve con il riconoscimento di fiera nazionale. Sono presenti mieli provenienti da tutto il territorio nazionale e si possono vedere da vicino le attrezzature apistiche. Appuntamento con l’Ottobrata, ogni domenica di ottobre, a Zafferana Etnea. È una mostra-mercato che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. È suddivisa in diversi appuntamenti: quello dell’uva, dei funghi, delle castagne, del miele e del miele dell’Etna.

Un vero ritorno alle tradizioni alla Festa del Miele e dei prodotti autunnali, il 10-11-12 ottobre, a Belforte all’Isauro sul confine tra la regione Marche e quella Toscana. Gli odori e sapori di questa festa raccontano la storia di una cucina antica e povera ma gustosa, tramandata da generazione in generazione. Verranno serviti dolci, marmellate e pane con miele, il tutto come lo preparavano le nonne: biscotti all’anice, bostrengo e torte fatte in casa e non possono mancare i funghi e il tartufo. Questi cibi che ricordano il passato saranno accompagnati da balli popolari, stand di artigianato.

Su un suggestivo balcone nelle Dolomiti si snoda la Festa del Miele e dell’Agricoltura, il 17-18-19 ottobre, a Limana, rassegna dei mieli legati a un arco alpini divenuto Patrimonio dell’Umanità. Gli apicoltori del Consorzio Apidolomiti che gestisce la Dop dei cinque mieli del territorio incontrano gli appassionati dei mieli di montagna, accompagnandoli con i formaggi e i sapori dei prodotti tipici locali.