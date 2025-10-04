L’ultima guida ‘L’Europa in 100 weekend’

Chi non ha usufruito almeno una volta nella vita dei saggi consigli di ’Lonely Planet’ per organizzare un viaggio? Si tratta di una delle guide più popolari al mondo che consiglia la più grande varietà dei luoghi per tutte le tasche. Così lo è anche per questo volume riccamente illustrato – sono più di 400 pagine – da qualche mese in libreria: Europa in 100 weekend. Itinerari inconsueti tra arte, natura e tradizione (Edt). L’edizione italiana è curata da Emanuela Alverà e Andrea Robino Rizzet. Dall’Algarve, la regione turistica nel sud del Portogallo, a Tallin, una delle capitali baltiche; dalle brughiere scozzesi a Sarajevo, dai fiordi norvegesi alle spiagge di Cipro. Si tratta di cento destinazioni dalle più classiche alle più originali, per scoprire le meraviglie di città e regioni europee nell’arco di un weekend o poco più. In ogni Paese sono state selezionate le mete più suggestive per rendere ogni viaggio un’esperienza da ricordare: visite culturali, attività e passeggiate, degustazioni di prodotti locali da mettere in valigia, curiosità.

Con tutte le informazioni pratiche per organizzare al meglio il vostro viaggio: quando partire, come arrivare e muoversi, dove dormire e mangiare. Tutto ben documentato e spiegato secondo quello che hanno insegnato al mondo Tony e Maureen Wheeler, coniugi inglesi, ma che hanno fondato il loro impero editoriale con Lonely Planet in Australia: "Il viaggio è il modo in cui le persone di diversi Paesi, culture e vite si incontrano".