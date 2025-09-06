Lo scultore. Augusto Murer alla Casa Museo. Cirillo Grott

Alla Casa Museo Cirillo Grott di Guardia di Folgaria prosegue la mostra Augusto Murer, dedicata a uno dei più significativi scultori italiani della seconda metà del Novecento. Attraverso una selezione di opere provenienti dal Museo Murer di Falcade, il percorso espositivo offre al visitatore l’occasione di entrare nel mondo poetico e intenso di un artista che ha saputo coniugare l’impegno civile con una profonda riflessione sull’esistenza umana.

Ad accogliere l’atmosfera intima e suggestiva della Casa Museo Cirillo Grott, nata nel 1977 per volontà dello stesso Cirillo Grott, che trasformò il proprio studio in un luogo aperto all’arte e al pubblico. Qui prende forma un dialogo ideale tra due artisti – Murer e Grott, quasi coetanei – uniti da una profonda sensibilità per la montagna, da una visione etica della bellezza e da un’attenzione sincera ai temi dell’uomo.