Letteratura, musica, filosofia e amore. La stagione dei festival è in fermento. I programmi sono sempre diversi ma unica è la voglia di condivisione

Nel mezzo del suo cammino nell’aldilà, al XXVI canto del Purgatorio, fra i lussuriosi Dante incontra Guido Guinizelli, il padre del Dolce Stil Novo, quel ‘cor gentil’ che lui ha tanto ammirato. Vorrebbe abbracciarlo, ma il fuoco gli impedisce di avvicinarsi e tuttavia non può non dichiarargli tutta la sua ammirazione. A quel punto, Guinizelli gli indica un’altra anima penitente, un altro poeta in lingua volgare, il provenziale Arnaut Daniel: egli – dice Guido – fu il migliore nel "parlar materno" e superò tutti in "Versi d’amore e prose di romanzi".

E proprio questa meravigliosa espressione, che ci offre l’idea di una letteratura capace di tensione spirituale e morale, sarà il tema della 14ª edizione del festival ‘Prospettiva Dante’, dal 17 al 21 settembre a Ravenna, la città che accolse il Sommo Poeta nel suo esilio e fino alla morte, il 14 settembre 1321: la sua tomba neoclassica, nel cuore di una ‘zona del silenzio’, è visitata ogni anno da migliaia di persone e la scorsa primavera vi hanno sostato anche i Reali d’Inghilterra.

Promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna con direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, il festival offrirà cinque giornate di incontri ed eventi che uniranno ricerca, alta divulgazione e arti dello spettacolo. Già nella giornata inaugurale, dopo i saluti di Mirella Falconi Mazzotti, presidente della Fondazione Cassa, di Rosario Coluccia, membro del direttivo della Crusca, e di Domenico De Martino, direttore del festival, sarà Gabriele Lavia a dare voce e anima alla parola di Dante, poi Roberto Mercadini, drammaturgo e youtuber, presenterà il suo monologo per Dante. Giovedì 18 il pianista Gregorio Nardi troverà l’eco delle donne evocate da Dante nelle composizioni di grandi musicisti, da Liszt a Prokofiev, e il giornalista e scrittore Paolo Rumiz riceverà il premio ’Dante - Ravenna’. Venerdì 19 don Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, rifletterà su "Caritas, bellezza e tempo tra Dante e noi", e sabato pomeriggio sarà Virginio Gazzolo, decano degli interpreti danteschi, a intraprendere un viaggio drammatico fra tre personaggi della "Commedia", Ulisse, Ugolino e Lucifero.

Nella serata di sabato, il filologo Paolo Squillacioti indagherà sul rapporto fra Dante e la lirica provenziale, poi Vincenzo De Angelis, Amerigo Fontani e Marcello Prayer proporranno "Come in un giuoco di specchi", un dialogo animato fra Dante, Lord Byron e Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart. In serata, verrà consegnato il premio ‘Musica e parole’ a Tosca che poi offrirà al pubblico alcuni dei suoi brani. A chiudere "Prospettiva Dante", domenica 21 settembre alle 11, sarà Jacopo Veneziani, storico dell’arte e noto divulgatore tv, che riceverà il premio Dante Web e parlerà del cammino del Poeta attraverso i grandi artisti. Info su www.prospettivadante.it