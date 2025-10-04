Le zucche e la magia dell’autunno. Tutto pronto al Campo di Federica

Con il ritorno dell’autunno arrivano gli appuntamenti legati alle zucche. A Ornavasso, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, riapre il Villaggio delle Zucche in versione Super edition 2025, ancora più ricco di attività, spettacoli e servizi, per adulti e bambini. Quest’anno ci sarà un trenino, laboratori sulle api, sul sapone di lavanda e l’avventura con piccoli animali del bosco. E poi l’attività più tradizionale dell’anno. La raccolta della zucca, decorazione e intaglio.

A Nerviano, in provincia di Milano, fino al 31 ottobre, la magia dell’autunno si vive al Campo di Federica. Qui la zucca si sceglie nel Pumpkin Patch assaporando la birra agricola del Campo, il Pumpkin Spice Latte, la Pumpkin Pie e tutte le bontà salate.

Il Pumpkin Patch – Il Ranch a Olgiate Olona (in provincia di Varese) si tinge dei caldi colori autunnali per poter dar vita, con creatività e materiali di recupero, a un mondo di installazioni e sorprese sempre nuove. E poi al via la quarta edizione ospitata nel parco di Villa Reale di Marlia (Lucca) dell’evento targato Halloween Celebration, la prima e la più grande Halloween Fest d’Italia.