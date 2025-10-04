Le spedizioni polari di Nobile e la commissione d’inchiesta

Un fatto storico non del tutto chiarito e nel quale estimatori e detrattori si sono per anni battuti con crociate da mulini a vento. Ora arriva in libreria Osvaldo Biribicchi che cerca di mettere ordine con il volume Le spedizioni polari artiche di Umberto Nobile. Dal successo alla commissione d’inchiesta (Archeoares). Il protagonista è ovviamente il generale d’aviazione aerea Umberto Nobile (1885-1978), avellinese di origine (è infatti nato a Lauro pur se la famiglia proveniva da Eboli), figura chiave dell’esplorazione polare e della storia aeronautica italiana oltre che della politica essendo stato un Costituente eletto all’Assemblea per il Partito comunista italiano. Ingegnere, docente universitario a Napoli, direttore dello Stabilimento militare di costruzioni aeronautiche di Roma, pioniere dei voli polari,

Nobile fu protagonista di imprese leggendarie come la spedizione del Norge, primo aeromobile a sorvolare il Polo Nord, e la più drammatica avventura del dirigibile Italia, terminata tragicamente tra i ghiacci artici nel 1928. L’autore ricostruisce con rigore e partecipazione le tappe di una vicenda umana e professionale: dalla gloria internazionale alla caduta, fino alla commissione d’inchiesta che marchiò ingiustamente la figura di Nobile, mettendone in discussione il valore e l’onore. Grazie a Nobile, infine, il paese di Grotte di Castro ha potuto partecipare idealmente alla costruzione dell’identità nazionale attraverso le grandi esplorazioni scientifiche.