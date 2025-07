Le opere di Jeff Koons nella Torre

Le opere di Jeff Koons, uno degli artisti più iconici e influenti dell’arte contemporanea, sbarcano sul Gargano, a Vieste, in un evento organizzato dal Comune, in collaborazione con Giuseppe Benvenuto. L’esposizione sarà ospitata nella Torre San Felice fino al 14 settembre. Trentadue opere tra sculture, ceramiche e opere su carta, provenienti direttamente dallo studio di Koons, esplorano i temi del desiderio, della bellezza, della memoria e del consumo, attraverso quello stile inconfondibile che lo ha consacrato come una vera leggenda vivente dell’arte mondiale.

La mostra presenta una selezione di opere delle collezioni più significative. "Si tratta – dicono dal Comune – di un evento che porta in Puglia la visione rivoluzionaria di un artista che ha ridefinito il concetto stesso di opera d’arte, fondendo estetica pop, riferimenti colti e una straordinaria capacità comunicativa".