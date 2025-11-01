Le mura e la torre ‘Millenaria’. Secoli di storia

Territorio della Serenissima per secoli Marano Lagunare si distingue per la sua posizione strategica tra l’estrema punta di Lignano Sabbiadoro e Grado, protetta dal mare aperto da una serie di isole come Martignano e Sant’Andrea, nota anche come Isola delle Conchiglie. La sua torre ’Millenaria’ è il simbolo del borgo e ne rappresenta l’importanza storica. Fino all’Ottocento la località era completamente cinta da mura, tanto che nemmeno i Turchi nel Cinquecento riuscirono a conquistarla.

Durante il dominio della Serenissima, Marano mantenne una forte autonomia e ancora oggi conserva una marcata impronta veneziana nel dialetto e nelle architetture. Uno dei luoghi più suggestivi, alle foci del fiume Stella, riserva naturale, è il villaggio dei casoni, antiche capanne di canna e legno un tempo utilizzate dai pescatori. Tutte orientate a ovest per ripararsi dai venti.

L.P.