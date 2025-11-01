Le alte falesie a picco sul mare e il castello

L’antico borgo di Duino/Devin si trova tra il versante meridionale del monte Ermada/Grmada e le bianche falesie che si tuffano nell’Adriatico. Compongono questo splendido borgo le romantiche rovine del castello vecchio, l’imponente mole del castello nuovo con le sue sale, il parco, il bunker e il panorama mozzafiato. Il maniero, abitato dai principi della Torre e Tasso, è visitabile, assieme al suo elegante giardino.

Suggestiva ’l’ulca’, la stretta viuzza che dalla chiesa prosegue lungo le mura del castello contornato da case pittoresche. Vi è poi il porticciolo, l’isolotto di Dante, il bosco della Cernizza/Črničje attraversato da sentieri che portano al sito paleontologico e alle sorgenti del fiume Timavo/ Timava.

Il monte Ermada con le sue doline, le grotte, le trincee della Prima guerra mondiale e le rovine di Coische/Kohišče è interessante meta di escursioni. Nelle vicinanze c’è la Riserva Naturale delle Falesie di Duino all’interno della quale si snoda la passeggiata Rilke.

L.P.