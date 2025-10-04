L’antico torchio e il primo mosto da bere

È tutto pronto per la tradizionale ’Sagra del Torchio’, sempre molto attesa da tutto il territorio. Appuntamento quindi a Palanzo di Faggeto Lario il 12 ottobre 2025 per la l’edizione numero 50 di questa storica manifestazione locale. La giornata includerà la messa in funzione dell’antico torchio, degustazioni del primo mosto, bancarelle con castagne, funghi, marmellate, musica e attività per bambini.

L’evento fa parte di un mese di celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Sagra, che ha incluso anche il ’Cantin Vert’ e un concerto. Palanzo è la frazione più in alto del comune comasco di Faggeto Lario. Il panorama qui è da cartolina.