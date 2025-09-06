La venticinquesima edizione della rassegna sarà in programma dal 20 settembre al 19 ottobre

Le radici di Giuseppe Verdi sono state sempre saldamente piantate nella sua terra, Parma. Come ha scritto Bruno Barilli ne "Il paese del melodramma", Verdi "nacque qui, né si volle muovere da questi luoghi. Il suo respiro fu tutt’uno con l’aria carica e violenta di questa pianura lavorata a fondo dai più grami contadini". E se pure Verdi è un italiano conosciuto e amato nel mondo, va da sé che siano proprio Parma e Busseto a celebrare con ogni onore lui e la sua arte: dal 20 settembre al 19 ottobre il "Festival Verdi" compirà 25 anni, e in parallelo saranno 10 anni per il suo figlioccio, il progetto "Verdi off", più rivolto all’innovazione e alla contemporaneità. "Verdi e Shakespeare" sarà il filo conduttore di tutto il programma: per il Maestro, il grande Bardo inglese era come un papà ideale e molte sue opere sono state ispirate dai suoi testi.

Fulcro del festival saranno le produzioni di "Otello", in una nuova edizione critica che recupera la purezza di suono del debutto del 1887, con la direzione di Roberto Abbado e la regia di Federico Tiezzi (dal 26 settembre al teatro Regio di Parma, con Fabio Sartori, Mariangela Sicilia, Ariunbaatar Ganbaatar) e di "Macbeth", versione 1847, con la firma di Manuel Renga, la direzione di Francesco Lanzillotta e fra gli interpreti Davide Luciano e Marily Santoro (debutto il 27 settembre al teatro Verdi di Busseto). Verrà anche riallestito il "Falstaff" con la regia di Jacopo Spirei e la direzione di Michele Spotti (dal 3 ottobre al Regio con Misha Kiria, Roberta Mantegna, Alessandro Luongo, Giuliana Gianfaldoni). Completeranno il programma principale il "Gala verdiano" che venerdì 10 ottobre celebrerà il 212° compleanno del compositore, presentando il terzo atto di "Luisa Miller" e "Rigoletto" (dirigerà Paolo Carignani), e la "Messa da Requiem" che Robert Treviño condurrà sabato 18 ottobre al Regio con Marta Torbidoni, Valentina Pernòzzoli, Galeano Salas e Michele Pertusi. In tutto il cartellone si rinnova la collaborazione con la Toscanini, orchestra regionale dell’Emilia Romagna e il coro del teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani. E "Ramificazioni", la sezione del festival più radicata nella contemporaneità, presenterà in prima assoluta (e in tre spazi differenti) quattro nuovi lavori di autori di generazioni diverse, fra cui l’opera performance a cappella "Ouverture" di Fernando Strasnoy all’affascinante teatro Farnese.

Il festival sarà aperto il 20 settembre dalla Verdi Street Parade, una festosa parata di oltre mille artisti, ensemble corali e orchestrali, acrobati e artisti visivi nel centro di Parma. E dal 21 settembre nella chiesa sconsacrata di Galleria San Ludovico,"Il sonno uccidesti", un progetto artistico ispirato a "Macbeth" commissionato a Damiano Michieletto e Paolo Fantini che esplora le ossessioni dell’uomo. Info, www.teatroregioparma.it