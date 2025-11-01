La ‘Trilogia d’autunno’ del Ravenna Festival è tutta dedicata a Händel

Un paladino perde il senno per amore, una maga potente e misteriosa trasforma un deserto in un regno di delizie: si intrecciano sentimenti e incantesimi (anzi, incantamenti) nell’Orlando e nell‘Alcina che Georg Friedrich Händel trasse da una gemma del rinascimento italiano, l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Storie di cavalieri e di principesse, di follie e di liberazioni che dai versi sono diventate musica, emozione, meraviglia. Ravenna Festival prosegue nella sua riscoperta del repertorio barocco e dedica la sua ‘Trilogia d’autunno’ proprio ai capolavori di Händel, riproponendo una sequenza divenuta ormai inconfondibile: tre titoli che si susseguono un giorno dopo l’altro sullo stesso palcoscenico, un agile meccanismo scenico, uno staff tecnico collaudato, con le firme straordinarie del maestro Ottavio Dantone alla guida della sua Accademia Bizantina e del maestro Pierluigi Pizzi, decano e patriarca del teatro italiano, per la regia.

Il titolo della Trilogia L’invisibil fa vedere Amore è desunto appunto da un verso di Ariosto. Il 12 e il 14 novembre al teatro Alighieri di Ravenna andrà in scena la nuova produzione di ‘Orlando’ che si alternerà (il 13 e 15 novembre) con l’Alcina, pure in un allestimento inedito. Il trittico si completerà domenica 16 novembre con il Messiah, sempre diretto da Dantone, e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini preparato da Lorenzo Donati. Fra il 1706 e il 1710 Händel visse in Italia, toccò i principali centri musicali come Venezia, Firenze e Roma dove studiò con compositori come Corelli, Scarlatti e Caldara, e per tutta la vita rimase legato al fascino e all’influenza della musica e della cultura italiana.

Coetaneo di Bach e allo stesso modo grande e ‘moderno’, Händel si rivolse comunque soprattutto al teatro. Seppure oggetto di appena una decina di repliche, poi dimenticato per quasi due secoli (fino alla ripresa del 1922) Orlando debuttò al King’s Theatre di Londra nel 1733, trasfigurando in musica il poema cavalleresco di Ariosto. Due anni più tardi, al nuovo teatro del Covent Garden, il compositore diede vita alla sua ‘Alcina’, sempre ispirata ai versi ariosteschi.

A Ravenna sarà Filippo Mineccia a vestire i panni del paladino Orlando, perdutamente innamorato di Angelica (Francesca Pia Vitale), la principessa del Catai a sua volta legata al giovane saraceno Medoro, interpretato da Elman Hauser che poi sarà Ruggiero nell’Alcina, con Giuseppina Bridelli nel ruolo della fata degli incanti e Delphine Galou come Bradamante, promessa sposa del paladino. Pier Luigi Pizzi ha ideato un apparato scenico che nella sua unitarietà abbraccerà le due opere, ma si trasformerà in maniera sorprendente, così da offrire anche tutto lo stupore che è proprio del barocco.

A coronare il trittico händeliano sarà il grandioso oratorio Messiah che ebbe la prima esecuzione a Dublino nel 1742, una luminosa rappresentazione del dramma del Cristianesimo carica di umanità e di commozione: solisti per questa performance saranno Alysia Hanshow, Delphine Galou, Žiga Copi e Christian Senn. Info, ravennafestival.org