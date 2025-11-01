La tradizione in piazza con ‘Sweet. Pampepato’

Torna Sweet pampepato, il festival cultural-gastronomico che celebra la dolce arte umbra. Dal 21 al 23 novembre, Terni si accenderà con Sweet Pampepato, l’evento che mette al centro il celebre dolce ternano, vanto della pasticceria umbra, e porta in scena tre giorni di pura magia tra sapori, arte e tradizione. In scena sapori divenuti tradizione ed eventi che si snodano lungo percorsi di enogastronomia, cultura, spettacolo e maxi-installazioni pronte a stupire grandi e piccini.

Questa kermesse è molto più di una semplice fiera: è un vero e proprio viaggio attraverso l’identità di un territorio. Partendo dal Pampepato di Terni, un’eccellenza che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Igp, l’evento vuole raccontare l’Umbria in tutte le sue sfumature: dalla ricchezza culinaria alla storia millenaria, dall’arte che la pervade alla bellezza naturalistica che la circonda.