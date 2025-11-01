Il giro del Friuli Venezia Giulia in 170 presepi: itinerario diffuso fra arte e cultura popolare

Tra valli silenziose, borghi antichi e paesaggi che mutano tra mare e montagna, in Friuli Venezia Giulia si rinnova ogni inverno una tradizione che affonda le radici nella cultura popolare e nell’arte: quella del presepe.

Le creazioni realizzate non sono semplici rappresentazioni della nascita di Gesù, ma vere e proprie narrazioni scolpite nella materia – legno, pietra, sabbia o acqua –, che raccontano la storia di una terra e della sua gente. Da oltre vent’anni, il progetto ‘Giro Presepi FVG’ valorizza questa eredità culturale con un itinerario diffuso che coinvolge circa 170 realtà in oltre un centinaio di Comuni, tra chiese, piazze, case private, cortili e ambientazioni naturali.

Ogni tappa è un invito alla scoperta di interpretazioni originali, a volte monumentali, altre intime e raccolte. Tra le iniziative più famose spicca il Presepe subacqueo del lago di Cornino, un’installazione che sfida i confini della rappresentazione tradizionale. Adagiato sulla superficie del lago cristallino, alle pendici delle Prealpi Carniche, il presepe viene calato nelle acque il giorno dell’Immacolata da un gruppo di subacquei. Le statue, illuminate da giochi di luce sommersi, creano un’atmosfera mistica e silenziosa, amplificata dalla bellezza naturale del sito, noto anche per la presenza dei grifoni che sorvolano la riserva.

Un particolare del presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro

Sulla costa adriatica, a Lignano Sabbiadoro, la Natività prende forma nella sabbia. Il celebre Presepe di Sabbia, giunto alla 22esima edizione, è una vera opera d’arte effimera realizzata da scultori internazionali. Con oltre 400 metri quadrati di superficie, le sculture narrano non solo la storia sacra, ma anche scene di vita quotidiana friulana, fondendo il sacro e il profano in un dialogo visivo di rara potenza espressiva.

Il fascino di Poffabro (foto www.borghibellifvg.it/it)

Infine, nel piccolo borgo di Poffabro, tra i più Belli d’Italia, il Natale si manifesta nell’intero abitato: ogni angolo, finestra o fontana accoglie un presepe, in un percorso incantato che trasforma il paese in un museo a cielo aperto. La pietra scura delle case contrasta con la delicatezza delle composizioni, realizzate con materiali naturali, antichi o riciclati