La rassegna ‘Segni’. Teatro, arte e spettacolo

Compie 20 anni SEGNI New Generations Festival, festival internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato alle nuove generazioni, a giovani e adulti, a tutta la famiglia, e torna a Mantova con un’edizione speciale lunga un mese dal 15 ottobre al 16 novembre. Curata dall’associazione Segni d’infanzia, la rassegna presenterà spettacoli teatrali, mostre e laboratori, masterclass, performance e momenti di incontro per professionisti della formazione e della cultura, provenienti da tutta Europa.

Per questa edizione, oltre ai luoghi d’arte del centro storico di Mantova allestiti a spazi teatrali per l’occasione, il festival si allarga a tutto il territorio mantovano, coinvolgendo come luoghi di spettacolo i comuni di Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Castellucchio e nei luoghi di rigenerazione urbana dell’Ecomuseo delle risaie, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano.