La Pinacoteca di Brera rende omaggio ad Armani

di Redazione Itinerari
1 novembre 2025
Milano ricambia l’amore che Giorgio Armani provava per la città in cui viveva e lavorava e che l’ha visto affermarsi come uno dei geni assoluti della moda a livello mondiale. In pochissimo tempo di apertura, infatti, la mostra Giorgio Armani: Milano, per amore, allestita nelle sale della Pinacoteca di Brera, è stata visitata da migliaia di persone. Giorgio Armani aveva più volte dichiarato il suo legame con Brera, il quartiere di cui ammirava l’anima duplice, colta e insieme profondamente vitale, con il suo misto di eleganza e libertà artistica.

Un rapporto profondo riconosciuto dall’Accademia di Belle Arti, che nel 1993 gli conferì il titolo accademico per la coerenza della sua ricerca di stile, e il rigore con cui ha saputo unire la funzione alla fantasia dell’invenzione. La mostra, aperta fino all’11 gennaio 2026, celebra i cinquant’anni della Maison e presenta, accanto alle opere che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento, 133 creazioni che rileggono lo stile di Giorgio Armani reimmaginando il percorso della galleria d’arte. Storia pittorica e storia della moda invitano il visitatore a lasciarsi sorprendere da contrasti cromatici e materici.

La mostra riunisce per la prima volta abiti già esposti all’Armani/Silos e altre importanti istituzioni museali internazionali. Una selezione arricchita da nuove scoperte tratte da ARMANI/Archivio, piattaforma che preserva e valorizza la visione dello stilista, un dizionario concettuale che racconta e definisce cinquant’anni di creatività, coerenza ed evoluzione, evidenziando il ruolo della moda nella costruzione e nella trasformazione degli immaginari estetici e culturali.

