La leggenda di Ciccio e le 7 streghe

Anche la penisola sorrentina vive di leggende che si tramandano da generazioni e compongono una storia popolare molto vivace. Una in particolare attrae nel borgo di Meta di Sorrento, quella di Ciccio il pescatore e le sette streghe: un suo incontro in mare con le Janare lo rese storpio. Ma al di là di questo Meta è assai interessante per quel che riguarda le architetture religiose come la Basilica di Santa Maria del Lauro in luogo della quale anticamente sorgeva il tempio della dea Minerva. Meta è caratteristica per il paesaggio, variegato fra litorale e colline con una vegetazione lussureggiante che si specchia su un mare molto pescoso.

