La leggenda del santo e del farro

Il farro è coltivato nelle aree collinari e montane dell’Umbria. Il più noto è quello di Monteleone di Spoleto (nella foto), che nel 2010 ha ottenuto la certificazione Dop. Secondo una leggenda, fu San Nicola di Bari a portare qui il farro per aiutare la popolazione afflitta dalla povertà; di certo la sua coltivazione è molto antica.

Gli Etruschi e i Romani lo impiegavano per preparare polente, focacce non lievitate e minestre. Una delle ricette più note era la puls, un piatto ottenuto tostando i chicchi in forno, pestandoli e facendoli bollire, talvolta con l’aggiunta di legumi.

C.G.