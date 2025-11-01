La ‘Bibbia istoriata’ di epoca trecentesca

Dopo secoli è tornata a Padova la Bibbia istoriata, un eccezionale manoscritto miniato di epoca trecentesca. Fu realizzato da artisti operanti alla corte dei Da Carrara che governarono la città fino al 1405, quando Padova entrò nella Serenissima Repubblica di Venezia. Caduta la Signoria, della preziosa Bibbia si persero le tracce.

Due porzioni staccate giunsero sul mercato fra il ‘700 e l’800: una venne acquisita dalla famiglia rodigina dei Silvestri, grandi collezionisti che poi legarono la loro biblioteca all’Accademia dei Concordi, mentre la seconda parte fu acquistata dal Duca di Sussex e giunse alla British Library.

Le due parti conosciute della Bibbia istoriata sono state quindi riunite eccezionalmente grazie alla Fondazione Cariparo e sono esposte fino al 19 aprile 2026 nel Salone dei Vescovi del Museo Diocesano di Padova.

S.M.