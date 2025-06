Kledi Kadiu e il gala sotto le stelle

A Riccione sabato 21 uno degli appuntamenti più eleganti de La Notte Rosa quando andrà in scena ’Magia in movimento’, un gala di danza firmato da Kledi Kadiu, che torna nella sua terra d’adozione per dirigere uno spettacolo raffinato e internazionale. Piazzale Roma diventerà un teatro sotto le stelle, dove danzatori di fama mondiale e giovani talenti dell’Accademia Antonella Bartolacci daranno vita a una serata di pura emozione.

A Gatteo Mare, invece, venerdì 20 giugno Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi faranno divertire il pubblico con gag e satira romagnola. A seguire si ballerà con la Revolution Live Band.

A Ravenna, il 21 giugno, il Parco di Mirabilandia dà il via alla sua estate di eventi con la comicità di Valentina Persia, protagonista della speciale serata Comedy Central Live.