‘Kandinsky e l’Italia’ presenta 130 capolavori

Wassily Kandinsky (1866-1944), è al centro di un importante progetto espositivo in programma al MA*GA di Gallarate (Varese) dal 30 novembre 2025 al 12 aprile 2026. Kandinsky e l’Italia, a cura di Elisabetta Barisoni ed Emma Zanella, presenta 130 opere con capolavori provenienti da Ca’ Pesaro, dal Museo MA*GA e da prestigiose collezioni pubbliche e private, che aiutano a ripercorrere la nascita dell’arte astratta e la sua evoluzione europea e italiana, ancora oggi viva nel linguaggio creativo contemporaneo.

Il percorso espositivo presenta anche opere di autori quali Paul Klee, Jean Arp, Joan Miró, Alexander Calder, Antoni Tàpies, Lucio Fontana, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Manlio Rho, Carla Accardi, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio e altri.

L.P.