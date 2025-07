Jurassic Park alle pendici delle Tre Cime di Lavaredo

Un’estate ’giurassica’ sulle Dolomiti: ad Auronzo di Cadore ’rivivono’ i rettili preistorici, tra scienza, cinema e riproduzioni a grandezza reale. Fino al 7 settembre ad Auronzo di Cadore, paese alle pendici delle maestose Tre Cime di Lavaredo, infatti vi aspettano i dinosauri. Ebbene sì, per quasi tre mesi sulle sponde del lago di Santa Cristina potrete incontrare alcuni esemplari tra i più conosciuti mentre al Rifugio Auronzo sarà l’Allosauro (un esemplare di ben 9 metri…) a vegliare sulle Tre Cime. Ma non è finita qui. Non ci sono solo dinosauri liberi di ’pascolare’ in mezzo ai prati e ai boschi in alta montagna.

Ed ecco allora che le sale del Museo di Palazzo Corte Metto (ex Museo della flora, della fauna e della mineralogia) ospiteranno invece ricostruzioni scientifiche, collezioni della sezione naturalistica e alcuni fossili autentici di dinosauro. All’alba delle Tre Cime – I dinosauri è la mostra che durante l’estate ’invaderà’ Auronzo di Cadore e i luoghi simbolo di questo territorio con 20 riproduzioni a grandezza naturale di esemplari vissuti nel Mesozoico. Una ’Jurassic Park’ tra le vette dolomitiche che farà divertire grandi e piccoli.