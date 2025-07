ISOLE BONSAI. PER FUGGIRE . DALLO STRESS

Sono le ’isole dell’isola’, anche se definirle tali sembra quasi un paradosso concettuale se non un incespicante ossimoro. Tant’è. Le piccole terre emerse che incorniciano la Sardegna sfamano il bisogno di staccare la spina. Scatenano l’immaginario. E hanno il fascino del ’mondo a parte’ risparmiato dalle nevrosi che perseguitano le grandi città e i luoghi fortemente urbanizzati.

Certo, l’estate non è la stagione migliore per sentirsi dei Robinson Crusoè. Vale comunque la pena andare alla ricerca di questi minuscoli frammenti che galleggiano ovunque, specie davanti alle coste sud-occidentale e settentrionale della Sardegna. Da dove cominciare? Istintivamente da Stintino e dall’isolotto della Pelosa che vigila sul litorale con la sua torre aragonese, di fronte alla scenografica spiaggia omonima.

E dalla più famosa Asinara, ex-carcere di massima sicurezza, oggi invece trasformato in Parco Nazionale, paradiso per pochi abitanti e per un centinaio di graziosi asinelli bianchi; e meta iconica per chi ama i viaggi esperienziali e qui scopre il bello del Centro di recupero delle tartarughe marine e l‘accoglienza senza fronzoli alla Locanda del Parco, ex dimora di pescatori con ristorante e ittiturismo.

Davanti alla Penisola del Sinis, zona di Oristano, c’è l’Isola del Mal di Ventre, affioramento di graniti paleozoici incorniciato da un mare smeraldo, raggiungibile prenotando il trasferimento in gommone all’infopoint ’SeaNext’ dei fratelli Manca (il numero da contattare eventualmente è il 347.6461745). Emozionante. Ma la curiosità spinge a raggiungere l’arcipelago sulcitano. E se l’Isola di Sant’Antioco è collegata alla terraferma da un istmo, l’insularità di San Pietro è garantita dai 30 minuti di traghetto da Portoscuro o da Calasetta, incorniciata da belle spiagge sulla parte orientale e da falesie su quella occidentale, chiusa, a nord dalla Punta e dalla minuscola Isola Piana, oggi villaggio turistico.

La ricerca delle micro-Sardegne non può che concludersi alla Maddalena, grappolo di isole maggiori circondate da uno sciame di isolotti e scogli, e destinazione elettiva per viaggiatori e diportisti. Interessati alla mainland e alla ’strada panoramica’ che la incornicia ma anche alla vicina Caprera per i noti rimandi a Giuseppe Garibaldi evocato nella sua casa, il ’Compendio’.

Appena sopra, emergono Spargi e Budelli, quindi Razzoli e Santa Maria. Da raggiungere per una breve gita o un soggiorno prolungato e rigeneratore. Più che comprensibile. Perché, anche senza scomodare Louis Stevenson, un’isola è pur sempre un’Isola del Tesoro.