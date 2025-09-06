In vacanza fra vela e yoga alle isole Egadi

Un’esperienza di vela e yoga alle isole Egadi, organizzata da SailTravel, offre la possibilità di esplorare l’arcipelago in barca a vela o catamarano, praticando yoga a bordo e a terra, tra le bellezze naturali e i borghi caratteristici delle isole. Il viaggio si concentra sulle isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo), con soste per bagni, snorkeling, visite alle grotte e scoperta dei borghi marinari. L’esperienza include sessioni di yoga a bordo della barca e a terra, in luoghi panoramici, adatte sia a principianti che esperti.