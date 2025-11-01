Il torrone rende omaggio all’arte della liuteria

È tutto pronto per la Festa del Torrone di Cremona, appuntamento tra i più attesi del calendario nazionale dedicato all’enogastronomia e alle tradizioni italiane. In programma dall’8 al 16 novembre la manifestazione proporrà un ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali. Il tema di quest’anno sarà la musica, in omaggio alla grande tradizione liutaia cremonese, e farà da filo conduttore a un’edizione che si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili.

L’edizione 2025 arricchirà l’autunno cremonese con laboratori, show cooking, spettacoli e tour guidati. Oltre all’unione della tradizione e della creatività ci sarà anche un tocco di innovazione. Come il nuovo Torrone allo Champagne, un omaggio all’eleganza, e il cotechino dolce che celebra, con un sorriso, le eccellenze cremonesi.